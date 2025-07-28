快訊／劉玲玲打破8年空窗！調升矯正署副署長　19監所首長名單曝

▲台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

再添新頁！法務部今（28）日公布矯正機關人事異動，為活絡矯正署與所屬機關人才交流並填補出缺，核定19名首長職務調整，自114年8月1日生效。其中最大亮點為台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長，成為矯正體系少數女性高層之一，象徵女性在矯正領域的領導力持續上升。

劉玲玲畢業於中央警察大學犯罪防治學系第50期，歷任矯正署教化輔導組組長、台中戒治所所長、台北女子看守所所長、台南少年觀護所所長，2023年起接掌台中女監，以教化輔導專長著稱。此次升任副署長，象徵女性在矯正體系高層決策圈的重要性提升。

▲中央警大犯罪防治系出身，劉玲玲拔擢副署長刷新紀錄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

值得注意的是，矯正署副署長過去長期由男性擔任，唯一女性前例為2017年出任的葉貞伶，之後長達8年未再有女性晉升副署長。此次劉玲玲再度打破性別天花板，延續女性高層在矯正領域的發展脈絡，更顯示法務部近年積極培養女性領導人才。

本次人事案共19名首長調整，包括台南看守所所長林順斌轉任台中女監典獄長、桃園女子監獄典獄長劉明彰亦升任副署長、高雄監獄典獄長邱泰民改派台南監獄典獄長等，顯示矯正體系人事布局正邁向多元化與新陳代謝。