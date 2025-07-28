快訊／劉玲玲打破8年空窗！調升矯正署副署長　19監所首長名單曝

▲台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長。（圖／記者黃宥寧翻攝）
記者黃宥寧／台北報導
再添新頁！法務部今（28）日公布矯正機關人事異動，為活絡矯正署與所屬機關人才交流並填補出缺，核定19名首長職務調整，自114年8月1日生效。其中最大亮點為台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長，成為矯正體系少數女性高層之一，象徵女性在矯正領域的領導力持續上升。
劉玲玲畢業於中央警察大學犯罪防治學系第50期，歷任矯正署教化輔導組組長、台中戒治所所長、台北女子看守所所長、台南少年觀護所所長，2023年起接掌台中女監，以教化輔導專長著稱。此次升任副署長，象徵女性在矯正體系高層決策圈的重要性提升。
▲中央警大犯罪防治系出身，劉玲玲拔擢副署長刷新紀錄。（圖／記者黃宥寧翻攝）
值得注意的是，矯正署副署長過去長期由男性擔任，唯一女性前例為2017年出任的葉貞伶，之後長達8年未再有女性晉升副署長。此次劉玲玲再度打破性別天花板，延續女性高層在矯正領域的發展脈絡，更顯示法務部近年積極培養女性領導人才。
本次人事案共19名首長調整，包括台南看守所所長林順斌轉任台中女監典獄長、桃園女子監獄典獄長劉明彰亦升任副署長、高雄監獄典獄長邱泰民改派台南監獄典獄長等，顯示矯正體系人事布局正邁向多元化與新陳代謝。
|序號
|異動前職務／姓名
|異動後職務
|1
|台中女子監獄典獄長 劉玲玲
|矯正署副署長
|2
|台南看守所所長 林順斌
|台中女子監獄典獄長
|3
|台東監獄典獄長 于淑華
|台南看守所所長
|4
|矯正署矯正醫療組組長 李宗莉
|台東監獄典獄長
|5
|台中戒治所所長 游玉梅
|矯正署矯正醫療組組長
|6
|屏東看守所所長 楊戶政
|台中戒治所所長
|7
|金門監獄典獄長 郭慶康
|屏東看守所所長
|8
|彰化監獄副典獄長 呂銑燦
|金門監獄典獄長
|9
|矯正署後勤資源組組長 陳育鼎
|台南第二監獄典獄長
|10
|台南第二監獄典獄長 葉俊宏
|矯正署後勤資源組組長
|11
|高雄監獄典獄長 邱泰民
|台南監獄典獄長
|12
|矯正署副署長 林明達
|高雄監獄典獄長
|13
|桃園女子監獄典獄長 劉明彰
|矯正署副署長
|14
|台北看守所所長 詹益鵬
|桃園女子監獄典獄長
|15
|矯正署主任秘書 蘇坤銘
|台北看守所所長
|16
|雲林監獄典獄長 蘇維闊
|矯正署主任秘書
|17
|矯正署綜合規劃組組長 戴明瑋
|雲林監獄典獄長
|18
|台南少年觀護所所長 劉昕蓉
|矯正署綜合規劃組組長
|19
|矯正署矯正醫療組專門委員 沈淑慧
|台南少年觀護所所長
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