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陳沂判賠1萬2「喊截圖要小心了」　律師點2大錯誤：怎死的都不知

▲網紅陳沂被控盜用律師李怡貞的臉書虛擬頭像圖卡寫業配文，涉犯《著作權法》，今（23日）到台北地院首度出庭，強調自己沒錯但願意調解 。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳沂（右）被控，盜用李怡貞的臉書虛擬頭像圖卡寫業配文。（圖／記者黃哲民攝）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅陳沂前年轉貼律師李怡貞一張臉書虛擬頭像圖卡抓錯字，順勢推銷自己代言的產品而挨告，判賠1萬2000元，著作權法罰金2000元，可上訴。她今在臉書錯愕表示，會上訴到底；不過，律師林智群列出兩關鍵，忍不住吐槽「官司打這麼久，還沒搞清楚自己怎麼死的，還要給粉絲法普什麼？」

2023年5月28日，李怡貞在粉專貼出自製圖卡後，陳沂轉貼該圖卡，除了糾正錯字外，還虧李怡貞需要吃葉黃素保養，接著推銷自己代言的葉黃素產品，被李怡貞控告侵害著作權。

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如今，台北地院一審判決出爐，依照《著作權法》判罰金台幣2000元；另外，陳沂還需賠償1萬2000元。對此，陳沂直呼非常錯愕，更喊話「以後大家截圖評論要小心了，此例一出，只要別人截圖你的虛擬替身AI圖，就可以提告唷！」

然而，這番話讓律師林智群超傻眼，直言根本誤導，「業餘的就是業餘的，官司打這麼久，還沒搞清楚自己怎麼死的，還要給粉絲法普什麼？」

他進一步解釋道，其一，臉書條款只是約定「轉貼不構成重製」，著作權還是屬於每個創作者的，它的文字看起來很像使用者放棄自己著作權，但其實不然。其二，問題不在於「截圖評論」，也並非「改錯字」就違法，而是在於「業配」，若她只是單純截圖酸對方，那還在合理使用範圍，但因為她在截圖文下面放業配，那就涉及營利，就不屬於合理使用了。

最後，林智群也開酸，「這種咖搞不清楚法律的重點在哪裡，還想法普大家？這跟地下電台賣藥有什麼不一樣？法律唸得半懂不懂的，比沒唸還慘！」

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