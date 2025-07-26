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校園草皮非法埋廢料！竹市府怒告黑心營造廠　竹檢分案偵辦了

▲竹市華德福校園草皮下土層挖出廢棄物。（圖／新竹市府）

▲竹市華德福校園草皮下土層挖出廢棄物。（圖／新竹市府）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹市華德福實驗學校校園草皮下驚傳遭非法掩埋營建廢棄物，新竹市政府23日向新竹地檢署提起刑事告發，追查承攬廠商巨佳營造涉嫌違法傾倒育賢國中拆除工程所產生的廢料，並將同步提起民事求償。對此，新竹地檢署今(26日)發出新聞稿回應，表示已分案由專責檢察官積極調查偵辦中。

本案起於今年2月華德福學校進行校內樹木移植工程時，意外在草皮下方挖出大量疑似廢棄物。由於該工地與新竹棒球場案同為巨佳營造負責，市府立即展開行政調查，並於6月委託專業團隊進行地球物理探測，7月進行局部開挖後，實地發現廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等建材殘餘物，甚至包含印有「育賢國中」的行政文件。

市府調閱相關資料後發現，巨佳營造於2019年曾承攬「育賢國民中學校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」，又同時負責華德福學校新建工程，施工時程有所重疊。市府初步研判，該廠商疑似為節省清運成本，將育賢國中拆除產生的廢棄物違法轉移並掩埋至華德福校園，並可能虛報工程數量詐領款項。

新竹市政府強調，巨佳營造此舉不僅違反《廢棄物清理法》，亦可能觸犯《刑法》竊佔與詐欺等罪名，基於社會影響重大，且涉及校園安全，市府已依法提告，要求地檢署儘速啟動偵辦程序，追究責任到底，同時將就相關損害向廠商提起民事求償。

對此，新竹地檢署今表示，本案經告發後，已分案由專責檢察官官依法積極調查偵辦中，相關情節將依據事證釐清，若有違法情事將依法處理， 絕無預設立場。竹檢呼籲外界尊重司法程序，給予檢察官純淨、公正的辦案空間，共同守護環境正義與法律秩序。

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