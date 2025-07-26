不斷更新／葉元之「不同意票」破5萬　持續拉鋸

▲大罷免投開票今天舉行。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／新北報導

24位國民黨立委罷免案今天舉行投票，從下午4時起開票，其中新北市包括第1選區洪孟楷、第7選區葉元之、第8選區張智倫、第9選區林德福、第12選區廖先翔等5名立委。《ETtoday新聞雲》提供最新開票情況不斷更新，並即時帶讀者掌握各罷團與被罷免人最新回應。

【新北市立委罷免開票最新情況】（17:28更新）

洪孟楷

同意53852票：不同意68736票

葉元之

同意48635票：不同意50858票

張智倫

同意38992票：不同意53654票

林德福

同意31302票：不同意51358票

廖先翔

同意24520票：不同意33578票

（票數來源：ETtoday採訪整理，最終結果以中選會公告為準）

【被罷免人與罷團最新消息】

17:00 更新

新北市罷團今天在新北板橋典藏咖啡舉辦「護國保台、新北公民開票之夜」，包括罷團領銜人史書華到場，不少熱情民眾擠入觀看票數統計，加上咖啡廳空間不大，使得現場幾乎擠滿，總數約近百人。

不過，由於「新北公民開票之夜」的選票統計，主要來自各區罷團志工現場監票回報，所以大螢幕上顯示的票數增加幅度較慢，只是目前開出票數是「不同意罷免」票數領先，也使得現場整體氣氛較為沉重。

▲新北市罷團今天舉辦「護國保台、新北公民開票之夜」，民眾緊盯開票結果。（圖／記者許敏溶攝）

16:00更新

新北市有5個選區於今天進行罷免投票，立委張智倫上午在市長侯友宜陪同下投票。張智倫說，昨晚參加完活動後，回家睡得還不錯，感謝市長陪同投票，完成民主程序，行使公民權利。

侯友宜之後赴汐止區陪同立委廖先翔投票，廖先翔說，投票後要回家餵孩子吃早餐，因為這陣子可能沒有盡到家庭一分子的責任。

侯友宜也陪同立委葉元之投票。葉元之表示，昨天忙到很晚，所以較晚出來投票，對於此次投票結果，自己沒有想太多，反正就是盡量努力。

立委林德福前往投票時受訪，表示對於罷免選舉，說不緊張是不可能的，但很多民眾比他還要關心。

立委洪孟楷上午與妻子一起去投票，他表示，看到各地投票的人很多，希望大家一起努力讓台灣更好。

