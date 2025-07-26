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朱立倫攜妻現身桃園投票！「雨過天晴」展笑顏　喊話踴躍投票

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

首波大罷免投票在今(26日)登場，國民黨主席朱立倫一早與妻子高婉倩面帶笑容，現身桃園市八德區老人活動中心投票，朱立倫投票後表示，原本昨晚都還在下大雨，今天總算雨過天晴，希望大家能夠踴躍投票，表達自己的心聲。

▲▼ 國民黨主席朱立倫與妻子現身八德老人活動中心投票。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲國民黨主席朱立倫與妻子現身八德老人活動中心投票。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

罷免名單中，桃園市全部六個選區的國民黨立委皆上榜，包括第一選區牛煦庭、第二選區涂權吉、第三選區魯明哲、第四選區萬美玲、第五選區呂玉玲、第六選區邱若華。

▲▼ 國民黨主席朱立倫與妻子現身八德老人活動中心投票。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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