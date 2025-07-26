傅崐萁夫婦赴吉安國中　罷免領銜人及葉春蓮完成投票

文／中央社

今天是立委罷免投票日，花蓮縣各投票所上午8時準時開放民眾入場。罷免國民黨立委傅崐萁的團體領銜人李美玲與「葉霸」葉春蓮各自前往投票所投票；傅崐萁稍早也和妻子、花蓮縣長徐榛蔚到吉安國中完成投票。

▲傅崐萁前往吉安國中投票。（圖／記者陳家豪攝）

國民黨立委傅崐萁約上午10時左右，牽著妻子徐榛蔚現身吉安國中投票所投票。投完票後，現場開始下起小雨，傅崐萁受訪表示，希望全民在今天過後，一起同心協力為國家努力。

傅崐萁也說，希望能有一個進步的國會，並拜託民進黨立法院黨團總召柯建銘，這2天不要再講話，讓大家有個寧靜的社會。

罷免傅崐萁案領銜人李美玲今天上午由家屬陪同到花蓮特殊教育學校投票。她接受媒體聯訪指出，投票完要回去要好好睡覺，再寫一篇心得，要感謝的人好多，可能有幾百個或上千個，特別感謝一路以來辛苦的志工。

李美玲說，這半年來突破很多人生經歷，突然要認識非常多百工百業的人、第一次去告發別人或疑似被告。再次強調「志工好像都沒在睡覺」，半夜還在傳訊息討論事情，讓她深刻感受到台灣的熱血跟熱情。

花蓮特殊教育學校設有2個投票所，因校方大門整修，臨時改由側門進入，包括李美玲在內，很多選民都向選務人員反映。李美玲說，投票單上沒有特別說明，遇到很多人都在大門徘徊，要繞一圈才能找到側門，對長輩確實有些不方便。