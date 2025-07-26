前獅子會長加入詐團！當車手取1099萬遭逮　求緩刑失敗判2年2月

▲獅子會會長加入詐騙集團當車手。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉人豪／台中報導

彰化一名擔任過獅子會會長、家長會長、有多次捐款的男子，加入詐騙集團擔任車手，向被害人拿走1099萬現金，一審判有期徒刑3年，上訴後賠償被害人180萬盼能減刑及緩刑，台中高分院改判2年2月。

蔡姓男子、洪姓男子，2023年4月25日之前加入詐欺集團，於2023年4月25日、同年5月4日、同年5月10日，2人一同前往彰化，向誤信泰達幣投資的謝姓男子，依序將現金389萬元、340萬元、370萬取走，輾轉交予代號「麥克」的詐欺集團上手，並製造金流斷點，掩飾及隱匿犯罪所得之去向，謝男發現受騙，報警處理，並配合警方誘捕本案詐欺集團成員，約定112年5月16日面交現金100萬2000元購買泰達幣，2人到場後被埋伏警員當場逮捕。

洪男否認有詐欺取財及洗錢，辯稱蔡男是他老闆，他只是助理跟著學賣二手車，蔡男去哪他就跟去哪，知道去超商收錢，但不知道在做詐騙。法院不採信，一審依犯三人以上共同詐欺取財罪，各判蔡男、洪男有期徒刑3年、2年8月。

蔡男上訴，並表示與已經以180萬元和解，且擔任過獅子會會長、家長會長、有多次捐款，本次是一時不察，始犯本案，請求緩刑。台中高分院改判有期徒刑2年2月。因受2年以下有期徒刑，始得宣告2年以上5年以下緩刑。蔡男判決逾2年，不符合緩刑要件。