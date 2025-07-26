英媒《BBC》關注台灣「最大罷免潮」　投票率是關鍵

▲民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣今（26）日舉行大規模罷免投票，由選民決定24名國民黨籍立委、停職中的新竹市市長高虹安之去留。英媒《BBC》關注台灣的罷免行動，表示這場罕見的「大罷免」行動由民間發起，不僅可能改變立法院勢力結構，影響民進黨政府與國會之間長期僵持的局面，也成為備受國際矚目的焦點。

《BBC》指出，這波大罷免潮起於2024年1月總統與立委選舉後，雖然民進黨候選人賴清德成功當選中華民國總統，但立法院由國民黨、台灣民眾黨及部分無黨籍立委把持。在接下來的數月中，反對黨陣營多次聯手阻擋民進黨推動的法案，並迅速通過數項爭議性法案，導致行政與立法關係陷入僵局。

隨著不滿情緒升高，5月爆發「青鳥行動」，大批群眾湧入街頭，在野黨被指控操弄國會、損害民主運作。青鳥行動參與者質疑，在野黨的立場親中，甚至懷疑部分國民黨籍立委受北京當局影響、替中國推動政策。儘管國民黨否認相關指控，但去年部分國民黨籍立委訪中會見高層，引發外界更多疑慮。

▲國民黨在凱道前造勢，呼籲選民反罷免。（圖／路透）

《BBC》分析，在民間壓力下，青鳥運動中的公民團體展開連署行動，針對多名國民黨籍立委發動罷免，國民黨支持者則反擊，對部分民進黨立委提出同樣訴求。截至目前為止，已有31位立委的罷免案進入最終投票階段，且全數為國民黨籍，第二波投票日則為8月23日，將決定另外7名國民黨籍立委的去留。

26日舉行首波罷免投票，民眾將對「是否同意罷免立委」進行簡單表決。依規定，若該選區投票人數達總登記人數25%以上，且贊成票過半，該立委席次即遭撤銷，並須在3個月內補選。剩餘罷免案將於8月23日進行第二輪投票。

《BBC》指出，這次「大罷免」行動在臺灣歷來罷免紀錄中前所未見，規模空前。各方對罷免成敗高度關注，投票率成為關鍵指標。近期，公民團體與挺罷免人士積極在街頭及社群媒體上動員，力拚提高投票率；而國民黨及其盟友則發動宣傳，呼籲支持者踴躍投下反對票。

民進黨方面，雖在初期選擇維持距離，但最終表態支持罷免行動。賴清德強調，民進黨「必須與人民力量站在一起」，下令黨務體系協助支持罷免的民間團體。

《BBC》認為，這場罷免行動凸顯臺灣社會對兩岸議題的深層分歧，也揭露出政治極化加劇的現實。未來若罷免成功比例高，勢必將重塑國會版圖，對臺灣政治局勢產生深遠影響。