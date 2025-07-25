屏東男殺妻再自戕！女兒「鏡頭看不到」奔回家　見父母倒血泊急報警

▲屏東夫水果刀殺妻，一刀刺向妻子心臟奪命，再自刎輕生。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣屏東市公興路一處民宅25日上午10時29分，發生一起命案！62歲薛姓男子持水果刀朝58歲妻子心臟猛刺一刀，由於力道猛烈，妻子當場死亡，而薛男則是自刎頸部陷入昏迷。據了解，薛男女兒因遠端監控有數個鏡頭看不到家中狀況，打電話又沒人接，因此趕回家，不料卻目睹父母倒臥廚房血泊之中，嚇得趕緊報警。

警消獲報到場，趕緊將人送醫搶救，目前薛男仍在昏迷中，警方初步了解，薛男並無任何家暴通報或紀錄。據悉，薛男原從事電腦工程相關工作，目前已退休，近半年來精神狀況不穩定，曾懷疑有人要害妻子，叫妻子不要出門，夫妻倆因此時常吵架，不料，今日便因不明原因發生悲劇。

根據警方初步調查，薛男嫁到高雄鳳山的女兒從遠端監控發現，有幾個鏡頭看不到家中的狀況，察覺不對勁，便打電話回娘家，孰料，連電話都沒有人接，由於最近薛男狀況不是很穩定，女兒急急忙忙趕回家查看，這才驚見薛男夫妻倒臥廚房內，嚇得報警處理。

警方將持續調查釐清案情及案發動機，並啟動家暴通報機制，聯繫社政單位介入關懷，並持續協助家屬處理後續事宜。至於詳細案情、犯案動機仍有待進一步調查釐清。

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