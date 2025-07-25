獨／4秒踹頭4下害死重障女院生　絕命照服員判囚9年落跑遭通緝

▲陽明教養院照服員林玲聲因陸姓女院生不配合上廁所，在4秒內連續出腳4次，重踹女院生的左側頭部，導致顱內出血不治，判決定讞後竟落跑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市陽明教養院永福之家照服員林玲聲2022年照顧智能及視覺重度障礙的陸姓女院生時，因陸女不配合上廁所連踹頭部4次，導致顱內出血死亡。林女否認施暴稱「死者自撞」，但監視器畫面戳破謊言，一、二審依傷害致人於死罪重判9年徒刑，最高法院駁回上訴確定。判刑定讞後，林女逃亡未入監執行，日前遭士林地檢署發布通緝。

林玲聲自2021年起在永福之家擔任照服員，負責照顧身高僅142公分、體型瘦弱且智能與視覺極重度障礙的陸姓女院生。

2022年5月12日上午9時許，林女在陽明教養院永福之家5D寢室，因陸女不願配合如廁，竟連續朝她左側頭部猛踹4下，導致顱內出血及缺氧性腦病變。當日下午陸女嘔吐送醫搶救，17天後仍傷重不治。

法院審理時，林女全程否認犯行，辯稱因信仰未到靈堂上香，並否認踢打，還稱「不可能4秒踹4下」。死者胞姊則痛批妹妹「活在地獄」，指出家屬長期視照服員為夥伴，探視時還會準備餐點、送節慶禮物，沒想到妹妹背後長期遭虐待。

一審法院認為，林女身為照護者，卻僅因院生不配合便恣意施暴致死，且犯後否認犯行、未賠償或獲諒解，難認悔意，判刑9年；二審指出，監視器畫面及證據明確顯示林女踹擊行為，維持原判。

最高法院今年3月審理後認定判決認事用法無誤，駁回上訴，全案確定。然而，判決定讞後，林女未依規入監服刑，士林地檢署已發布通緝，全力追緝她到案執行。