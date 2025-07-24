大雨也擋不住民意！　罷團造勢破5萬人冒雨齊聚凱道

▲罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

罷免方反共護台聯盟今（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，儘管現場下著滂沱大雨，但在活動開始不到半小時，現場已破5萬人。

反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，除各地罷團外，導演王小棣、陳世杰、作家楊双子、影帝陳慕義、教師葉霸等人也會出席宣講，表演卡司則有金曲獎「最佳單曲製作人」謝銘祐、滅火器等。

儘管現場下著滂沱大雨，但在活動開場前20分鐘，現場就湧入破萬人潮，且景福門已開始管制，而在晚間約7時30分許，現場人潮已溢到景福門外，主辦單位初估人潮已破5萬人。

謝銘祐帶來〈投罷〉、〈路〉2首經典歌曲，並在表演串場時提到30年前野百合和11年前太陽花集結，感謝現在有這麼多人挺身而出。

葉霸老師透過影片喊話花蓮人，「只有花蓮人可以投下同意罷免傅崐萁這票」，懇切呼籲還在外地的花蓮鄉親們，不論如何請排除萬難，726回到花蓮投下重要關鍵的「同意罷免傅崐萁」一票，光復花蓮、保住台灣。傅崐萁是首要，其他31席也要罷得漂亮、罷光光。

花蓮罷團則說，歷經一、二、三階，剩下最後幾天時間，一定要堅持到最後，「花蓮人會帶領大家往前衝」，大罷免大成功。