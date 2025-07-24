南投山谷迴響音樂節feat.青年市集8／9正式回歸

▲斑恩、李芷婷同台飆歌為南投山谷迴響音樂節代言。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投山谷迴響音樂節將於8月9日回歸，為延續去年盛況，南投縣政府除邀請到新生代人氣創作歌手斑恩、出身仁愛鄉並於兩岸選秀節目成績優異的李芷婷代言，更新增「南嶼青山青年市集」，希望融合街頭文化、流行音樂與南投在地文化，將「山谷迴響」成為南投專屬的音樂盛事。

縣府今日召開活動記者會，先由斑恩現場演唱最新單曲《想你想你》，接著與李芷婷同台合唱《大不了就這樣吧》，父母親都是賽德克族人的李芷婷曾在2019年《中國好聲音》獲得總季軍，她興奮表示：「能把音樂帶回自己的故鄉，感覺非常開心！」縣長許淑華也宣布活動內容，包括縣議員簡千翔、林逸儒、林儒暘等人也都到場共襄盛舉。

許淑華表示，今年南投山谷迴響音樂節提前在暑假辦理、活動時間從下午持續到晚上，並結合青年文創市集，期望透過大型藝文活動與實質政策結合，吸引更多青年回鄉，為南投注入文化創新與活力，也希望有更多外縣市年輕人來參與、帶給民眾更多不同的感官體驗。

縣府文化局指出，今年音樂節以「多元文化、互動藝術、燈光科技、青年推廣」為元素，首創將「山谷迴響」與「街頭狂潮」兩大主題結合，匯聚國際知名DJ、街舞饒舌、流行音樂及在地傳統藝術，帶來跨界融合的全新音樂節感受；活動當日卡司包括英國知名派對DJ〈Robiroka〉與國內人氣新生代歌手〈高爾宣〉、〈王Aden〉、〈HowZ〉等共同演出、饒舌界知名唱將〈蛋頭〉、〈MC耀宗〉、〈禮韋〉等饒舌歌手，還有知名街舞團體〈築夢者〉，更邀請在地「南投高中熱舞社」及「營北國中舞龍社團」演出，讓南投學子也能有展現的舞台。

文化局表示，這次也攜手青年發展所推出「南嶼青山青年市集」，將有20台胖卡及65攤美食及文創攤位，讓樂迷可同時看見南投在地青年品牌、美食及文創商品；活動地點為南投縣會展中心，停車規劃方面，汽車將開放會場內停車格及南投縣立棒球場，機車則開放會場內停車格及服務台旁大排上方，並從中午12時至晚間10時實施交通管制，請參與民眾多加留意。