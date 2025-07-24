　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投山谷迴響音樂節feat.青年市集8／9正式回歸

▲斑恩、李芷婷同台飆歌為南投山谷迴響音樂節代言。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲斑恩、李芷婷同台飆歌為南投山谷迴響音樂節代言。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投山谷迴響音樂節將於8月9日回歸，為延續去年盛況，南投縣政府除邀請到新生代人氣創作歌手斑恩、出身仁愛鄉並於兩岸選秀節目成績優異的李芷婷代言，更新增「南嶼青山青年市集」，希望融合街頭文化、流行音樂與南投在地文化，將「山谷迴響」成為南投專屬的音樂盛事。

縣府今日召開活動記者會，先由斑恩現場演唱最新單曲《想你想你》，接著與李芷婷同台合唱《大不了就這樣吧》，父母親都是賽德克族人的李芷婷曾在2019年《中國好聲音》獲得總季軍，她興奮表示：「能把音樂帶回自己的故鄉，感覺非常開心！」縣長許淑華也宣布活動內容，包括縣議員簡千翔、林逸儒、林儒暘等人也都到場共襄盛舉。

▲南投山谷迴響音樂節8月9日將在縣立會展中心登場。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投山谷迴響音樂節8月9日將在縣立會展中心登場。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華表示，今年南投山谷迴響音樂節提前在暑假辦理、活動時間從下午持續到晚上，並結合青年文創市集，期望透過大型藝文活動與實質政策結合，吸引更多青年回鄉，為南投注入文化創新與活力，也希望有更多外縣市年輕人來參與、帶給民眾更多不同的感官體驗。

▲南投山谷迴響音樂節8月9日將在縣立會展中心登場。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投山谷迴響音樂節8月9日將在縣立會展中心登場。（圖／記者高堂堯攝）

縣府文化局指出，今年音樂節以「多元文化、互動藝術、燈光科技、青年推廣」為元素，首創將「山谷迴響」與「街頭狂潮」兩大主題結合，匯聚國際知名DJ、街舞饒舌、流行音樂及在地傳統藝術，帶來跨界融合的全新音樂節感受；活動當日卡司包括英國知名派對DJ〈Robiroka〉與國內人氣新生代歌手〈高爾宣〉、〈王Aden〉、〈HowZ〉等共同演出、饒舌界知名唱將〈蛋頭〉、〈MC耀宗〉、〈禮韋〉等饒舌歌手，還有知名街舞團體〈築夢者〉，更邀請在地「南投高中熱舞社」及「營北國中舞龍社團」演出，讓南投學子也能有展現的舞台。

文化局表示，這次也攜手青年發展所推出「南嶼青山青年市集」，將有20台胖卡及65攤美食及文創攤位，讓樂迷可同時看見南投在地青年品牌、美食及文創商品；活動地點為南投縣會展中心，停車規劃方面，汽車將開放會場內停車格及南投縣立棒球場，機車則開放會場內停車格及服務台旁大排上方，並從中午12時至晚間10時實施交通管制，請參與民眾多加留意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／俄客機墜毀　機上人員全罹難
Coldplay偷情CEO「妻爆毀滅性證據」！　公開露骨視訊
基隆恐怖砍人！24歲男胸臂噴血　惡煞跳樓壓壞300萬特斯拉
快訊／俄49人客機墜毀　起火狂燒
泰柬激烈交火　兩國衝突時間軸曝
吳姍儒踩劉宇寧頭像炎上　電視台證實「整集不會露出」
快訊／BTS老闆涉私吞4千億　警方衝HYBE搜索
快訊／「花蓮王」震怒！　傅崐萁將告童子賢
柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！　匍匐逃難畫面曝
大罷免倒數！解放軍57機艦出海　兩棲裝甲實彈射擊片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮「機車定檢+簡訊登錄」抽獎名單出爐

南投山谷迴響音樂節feat.青年市集8／9正式回歸

拚高薪！　台南中型徵才登場 逾1800職缺近千職月薪破3.5萬

小小聲音職人報到！　孩子的Podcast節目正在上線中！

丹娜絲重創台南！　陳亭妃捐265萬元+聖母廟捐300萬元助災民

穿越侏羅紀！左鎮化石園區推3D恐龍新片　50元看霸王龍還能抽樂高

中嘉寬頻三冠王‧雙子星有線電視　入圍2025年金視獎創新服務獎

斥資1千6百萬！花蓮吉安鄉打造優質騎行廊道　估今年9月完工

AMG賓士、挖土機、聯結車全開標！　8/5台南地檢拍賣開搶

風雨中守護市民　台南消防之友會頒獎勵金表揚英雄

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

花蓮「機車定檢+簡訊登錄」抽獎名單出爐

南投山谷迴響音樂節feat.青年市集8／9正式回歸

拚高薪！　台南中型徵才登場 逾1800職缺近千職月薪破3.5萬

小小聲音職人報到！　孩子的Podcast節目正在上線中！

丹娜絲重創台南！　陳亭妃捐265萬元+聖母廟捐300萬元助災民

穿越侏羅紀！左鎮化石園區推3D恐龍新片　50元看霸王龍還能抽樂高

中嘉寬頻三冠王‧雙子星有線電視　入圍2025年金視獎創新服務獎

斥資1千6百萬！花蓮吉安鄉打造優質騎行廊道　估今年9月完工

AMG賓士、挖土機、聯結車全開標！　8/5台南地檢拍賣開搶

風雨中守護市民　台南消防之友會頒獎勵金表揚英雄

快訊／律師現身士院！吳火獅私生女爭百億遺產　與6兄姊開庭調解

三上悠亞現蹤中山站！「狂露鉛筆腿」跑向粉絲 興奮1舉動震撼4.7萬人

快訊／俄客機墜毀「機上49人全罹難」　恐是人為失誤釀災

告五人暖捐1200萬做公益　支持偏鄉醫療、兒童教育和原鄉音樂

從「找什麼」到「要幫你做什麼」　Google Gemini正式接管搜尋引擎

告急？選前48小時突催不同意罷免　羅智強無奈「質詢太多而被罷」

台新新光金控今誕生！　旗下2家投信董事會決議搶先併

台啤前教頭閻家驊車禍事件　本人發聲明曝「對方酒駕」已達成和解

和朋友住在同棟大樓好嗎？　網給1建議：有距離又能互相照應

50嵐、迷客夏「超頂1飲品」　她愣見都停賣！內行嘆：真的很嚇人

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

地方熱門新聞

埔里土石流受災戶　國軍出動助清理家園

彰化福興7／26深夜「送肉粽」　路線曝光

車聚佔領國3南投服務區

62歲阿嬤當保全站上哨崗也站穩自己的人生路

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

桃園首屆珍珠海岸國際音樂節　8/29登場　

2025媽祖趴主題日　中壢媽搭捷運進樂天球場

建案廢料偷埋校園草皮下！新竹市府怒告營造廠

台南市義消水域訓練實戰登場！模擬水患強化救援應變

會勘青埔捷運青線　延伸觀音納入可行性研究

大江攜手69新櫃推出「Fun肆一夏」

桃園出發前進矽谷　Plug and Play Batch帶領新創走向全球

中原大學推動暑期實踐　鼓勵學生拓展國際視野

網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了

更多熱門

相關新聞

被交易失望　班恩：聽到魔術就笑了

被交易失望　班恩：聽到魔術就笑了

奧蘭多魔術日前與曼菲斯灰熊完成驚天交易，灰熊主力砍將班恩（Desmond Bane）被送往東區加盟魔術。班恩正式披上魔術球衣受訪時透露，「當時我正在佛羅里達州度假，聽到被交易我有點沮喪，但當聽到是來到奧蘭多後我就笑了，因為對於這個新的機會感到相當興奮。」

NBA「2換7」大交易　砍將班恩轉戰魔術

NBA「2換7」大交易　砍將班恩轉戰魔術

李芷霖、李芷婷分不清？她狂收打氣私訊超頭痛

李芷霖、李芷婷分不清？她狂收打氣私訊超頭痛

李芷婷認「默默拼湊破碎的我」　長文吐心聲

李芷婷認「默默拼湊破碎的我」　長文吐心聲

李芷婷上《夜夜秀》反擊！

李芷婷上《夜夜秀》反擊！

關鍵字：

南投山谷迴響音樂節班恩李芷婷南嶼青山青年市集

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面