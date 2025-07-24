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《六人行》馬修派瑞吸毒致死　供藥2醫師均認罪

▲▼馬修派瑞。（圖／路透）

▲馬修派瑞。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

2023年10月28日，知名美國情境喜劇「六人行」的演員馬修派瑞被發現陳屍於洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。經驗屍確認，他的死亡原因是K他命急性作用。本案涉及五名嫌疑人，其中一名醫師普拉森西亞今日在洛杉磯地方法院認罪。他承認非法提供馬修派瑞K他命，並可能面臨最高40年的刑期。

根據路透社報導，43歲的普拉森西亞被控非法提供處方麻醉劑K他命，並在法庭上承認了四項相關罪名。雖然他目前仍未被羈押，但他的律師透露，他計劃在未來45天內自願放棄醫師執照。普拉森西亞坦言，他曾在馬修派瑞的住家與座車內注射K他命，但這些行為並非出於合法的醫療需求。

普拉森西亞曾營運一家急診診所，並透過另一名被告查維斯取得K他命。法院文件顯示，普拉森西亞甚至曾傳訊息給查維斯，嘲諷馬修派瑞的財務狀況。查維斯與另外兩名被告早前已認罪，但尚未被判刑。至於第五名被告桑加，則被指控是毒販，並被稱為「K他命女王」。她否認與馬修派瑞之死有關，審判預計於8月展開。

馬修派瑞生前曾坦率談論自己長期的藥物成癮問題，甚至在「六人行」的拍攝期間也深受影響。他的悲劇性離世，再度引發外界對娛樂圈藥物濫用及其後果的關注。

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