「媽！我頭上刺刺的」榕樹壓死碩1生滿月　母子夢中相會惹鼻酸

▲▼逢甲大學碩一生被榕樹壓死滿月，母親說「寶貝，我終於夢到你了」。（圖／吳生母親臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中逢甲大學材料系23歲吳姓碩一生6月13日在校園內被倒塌的榕樹壓死，家人悲痛萬分，就在事發滿月，7月15日，吳生母親臉書po文「寶貝，我終於夢到你了，你說頭上刺刺的，我把它拔掉.....你怎麼沒回家，你知道我多想你嗎？」令人鼻酸。

事發當天傍晚，吳生和女友及另名同學一起走出實驗室，行經一棵樹齡60年的大榕樹時，榕樹因受風雨侵襲而倒塌，吳生當場被壓住，送醫仍告不治，其他2人輕傷，震驚社會。

據了解，失去兒子的吳母每天以淚洗面，思念過度，日前終於在夢中和兒子相會，「寶貝，你說頭上刺刺的，我看到一根木頭小刺，把它拿掉，你又說有痘痘，有2顆小粉刺，我又把它摳掉，然後你看著我笑，我抱著你大哭，叫著你的名字，寶貝，你怎麼沒回家，你知道我多想你嗎？」

不少網友留言安慰「不要太難過、不然小孩會走的不安」，「堅強的好好活著、兒子才能放心」，「請節哀保重」。

吳母痛批學校草菅人命，指出校方今年2月就發現樹木生病列管，卻判斷是可控制範圍，未做支架支撐，也沒設置危險警告標示，「學校這般輕忽，家長如何能安心讓小孩就讀，今天是我家小孩，改天就有可能是你家小孩....」。

▲▼逢甲大學碩一生被榕樹壓死至今已滿月。（ETtoday資料照／記者白珈陽攝）

吳母接著又指控，人為疏失那麼嚴重，校方竟想用公共意外結案，真的無法接受這樣的處理方式，請大家幫忙分享，讓這件事被社會看見。

逢甲大學則發出聲明，有關本校欲以「公共意外結案」之說法，學校並無此事亦無此權力，學校理解失去至親所帶來的痛苦，但「草草了事」等說法，與事實不符。