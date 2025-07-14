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AIT也關注「五月天、F4世紀合體」！　喊台美太空合作如流星閃耀

▲▼台美近年在太空科技產業上，也有很多合作與深化。（圖／美國在台協會）

▲台美近年在太空科技上，也有很多合作與深化。（圖／美國在台協會，下同）

記者陶本和／台北報導

天團五月天近日在台北大巨蛋開唱，找來嘉賓F4，讓言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天四人世紀大合體獻唱「流星雨」。這個在娛樂圈的世紀合體，沒想到一向觸及政治外交議題的美國在台協會（AIT）也有關注！AIT表示，說到流星雨，台灣跟美國在在太空科學與技術方面的合作也正如流星般閃耀且不斷深化。

AIT表示，這幾天大家都在熱烈討論F4在五月天演唱會的世紀合體，當經典歌曲流星雨響起，全場觀眾齊聲高唱：「陪你去看流星雨落在這地球上！讓你的淚落在我肩膀！」

AIT指出，說到流星雨，台灣與美國在太空科學與技術方面的合作也正如流星般閃耀且不斷深化，像是2019年發射的「福衛七號」（FORMOSAT-7 / COSMIC-2）衛星，正是雙方合作的重點計畫之一，提升全球天氣預報、飛航安全，並監測太空天氣對通訊的影響等。

AIT強調，還有像美台學術單位間的掩星計畫（TAOS），在玉山國家公園的鹿林天文台設置四座望遠鏡，發現不少過去未曾觀測到的小型星，展現出傑出的科學合作精神。

AIT強調，這些合作不僅推動創新與科學知識的拓展，也鞏固了台美長期穩固的夥伴關係。

▲▼台美近年在太空科技產業上，也有很多合作與深化。（圖／美國在台協會）

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