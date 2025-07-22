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國防科研長新芽！　53位學子參加理工學院國科營

軍聞社／記者侯凱議桃園報導

國防部114年全民國防教育暑期戰鬥營活動今日起正式展開，其中，由國防大學理工學院主辦的「國防科技實作研習營」，上午舉辦開訓典禮，參加活動的學子將在三天兩夜豐富且充實的課程中，體驗國防科技新知，近距離接觸國防事務，以實際行動支持全民國防。 　

參與國科營的53位學子，上午前往理工學院報到後，隨即由副院長李上校主持開訓典禮，並為營隊授旗。 　李副院長致詞時，首先肯定學子們利用暑假參與此次戰鬥營活動，除鼓勵他們融入團隊生活，體驗軍校生活作息，並期勉他們在三天的活動中，認真學習，汲取國防科學新知。 　

李副院長表示，國防科技發展與國防安全密不可分，現今從事國防科技人力不足，希望透過暑戰營活動使更多學子接觸這個領域；並強調，理工學院是我國唯一一所針對國防科技研究與教學的機構，同時也是科技軍官的搖籃，希望參與學子們能夠結合過往國、高中所學知識，與國防科技做結合。 　

李副院長也鼓勵在場學子，日後進入理工學院就讀，成為國防科技的優秀人才，厚植國防科研能量。 　

首日的課程，理工學院安排「揚聲手作工坊」實作課程，由電機系老師進行揚聲器基本原理、結構與應用背景介紹，並運用簡報說明自製揚聲器相關材料與製作過程，引領學子們按照步驟逐步完成，過程中，學子們與老師、隊輔討論如何完成成品，場面互動熱絡。

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