小眾潮機Nothing Phone(3)亮相　同場加映耳罩耳機HeadPhone(1)

記者蘇晟彥/台北報導

倫敦科技品牌 Nothing 22日發表旗艦新機 Phone(3) 及品牌首款耳罩式耳機 HeadPhone(1)。在手機部分,以一貫的設計風格亮相,將規格升級,並採用全新 Glyph Matrix點陣式圓形圖案,讓手機互動、體驗更加豐富。此外,受到外界矚目的 HeadPhone 與英國音響品牌 KEH合作,進行聲學校正,外觀則承襲Nothing的設計美感,企圖打造沈浸式聆聽體驗。

▼ Phone(3)承襲以往設計風格,但規格相較於前代大幅提升,將推出黑白兩色、建議售價29,990元。(圖/記者蘇晟彥攝)

▼Phone (3)共推出黑白兩色,背後Glyph Matrix 是本次亮點。



Phone (3) 配備四顆 6800 萬像素廣角與超廣角相機系統,同時採用 f/1.3 超大光圈感光元件,在低光源的環境中,也能呈現清晰生動的拍攝效果,所有鏡頭皆支援高解析穩定的 4K 60fps 影片拍攝,主鏡頭憑藉著光學與數位影像穩定功能,讓使用者不用再依賴笨重、昂貴的相機捕捉影像級視覺效果。

Phone (3) 的核心是手機背面的全新 Glyph Matrix 功能,希望降低螢幕使用時間,並簡化使用者接收重要資訊的方式。從應用程式重要通知、聯絡人通知到計時訊息,使用者不用拿起手機,都能透過 Glyph Matrix 點陣螢幕呈現。手機中內建的 Glyph Toys 快速工具與小遊戲功能是 Glyph Matrix 的趣味延伸,包括 Glyph 轉盤、數位時鐘、碼錶、電量指示器,以及「轉盤子」等互動遊戲,有些小遊戲可將通知作為專用控制器,使用者更可為重要聯絡人設定自訂圖示,當收到訊息時,聯絡人個人專屬圖示將會顯示在螢幕上。

另外,即將推出的全新來電顯示功能上線後,用戶在通話時只要長按 Glyph 按鈕,即可看到聯絡人名稱或號碼。

▼Phone (3) icon與其他手機不同,採用更科技、流線感設計。



Nothing OS 秉持實用性與充滿樂趣的設計精神,提供快速流暢的使用體驗。用戶可以探索減少干擾的單色主題,或移除應用程式標籤,打造更簡潔的主頁面。豐富的小工具庫,也皆為鎖定畫面、主畫面注入個人風格,其中關鍵功能包括:

Essential Search — 智慧型尋欄,從主畫面滑動即可啟動,可搜尋聯絡人、照片、檔案,並即時提供天氣、行事曆、本地景點等答案。

Flip to Record — 將手機翻轉朝下並長按 Essential 鍵,即可錄音並將會議內容轉換成文字。

Essential Space — 一個平靜且集中的空間,運用 AI 將使用者的想法、筆記與內容有條理地整理,它就像第二個大腦,目前已有五分之一的用戶每週使用。

Phone (3) 目前採用 Android 15 與 Nothing OS 3.5 系統。Android 16 與 OS 4.0 將於 2025 年第三季推出。Nothing 提供 5 年主要 Android 更新及 7 年安全性更新。搭載高通的 Snapdragon® 8s Gen 4 處理器,帶來無與倫比的強大動力與智慧。它配備升級版的 Qualcomm® Kryo™ CPU 架構與尖端 Qualcomm® Adreno™ GPU,與 Phone (2) 相比,CPU 性能提升 36%、GPU 升級 88%、AI 任務處理速度提升 60%、影像識別速度更快 125%。無論是同時處理多個指令,還是手機遊戲,這顆處理器都能帶來快速、靈敏且輕鬆的使用體驗。

Nothing Phone (3) 提供 16GB+512GB,推出白色與黑色兩款,8/1 正式開賣,建議售價 NT$29,990 元。

▼厚度跟相機就中規中矩,不會拿起來特別笨重。



此外,Nothing 同時也宣布推出 Headphone (1),這款品牌首款耳罩式耳機,也代表著 Nothing 正式進軍聲音領域。Headphone (1) 與有六十年歷史的英國傳奇頂級音響品牌 KEF 合作,進行聲學工程設計,創造出精準、豐富、自然的音場。外觀融入 Nothing 獨特的設計語言,用開放與透明的理念,呈現沉浸式的聆聽體驗。

Headphone (1) 採用標誌性的透明元素與高級材質,如成型鋁合金、精密 CNC 零件及 PU 記憶泡棉,兼具舒適與視覺衝擊力。整體重量僅 329 公克,輕量化耳罩結合鋁合金與耐用塑料,提升耐用性;伸縮式耳罩則帶來順暢的調整體驗。抗油耳墊自然貼合聆聽者頭部,減輕耳朵壓力,並為各種頭型提供全天候舒適且穩固的貼合感。

有別於市面上產品多是觸控操作,Headphone (1) 選擇使用更具觸感的實體按鍵設計。滾輪 (Roller)、撥片 (Paddle) 與專有按鈕 (Button),使用者能更精確且可靠的調整音量、切換媒體頻道 (Channel Hop) 及調整主動降噪模式,避免輕觸式介面可能導致的中斷。透過整合這些功能於耳機本體 Headphone (1) 強調易用性與反應靈敏度,讓使用者有更直覺且令人滿意的聆聽體驗。

Headphone (1) 是 Nothing 與 KEF 合作,共同研發出的首款產品。憑藉 KEF 先進的聲學工程技術,搭載客製化的 40 毫米鈦纖維振膜單體,並採用能產生寬敞音場、包覆性音效的專利技術,打造出精準、清晰、廣闊的音質,呈現沉浸式聆聽體驗。

▼Nothing首次推出耳罩式耳機 HeadPhone(1)。

這款產品搭載聲音補償音效與內建頭部追蹤功能。Headphone (1) 將任何立體聲源轉換化為 360 度環繞音場,並能隨使用者頭部動作調整,支援 Hi-Res Audio、LDAC、USB-C 間接播放,及 3.5 毫米耳機孔,無論有沒有開啟主動降噪功能都能欣賞好聲音。請認明此產品系統與高級性能結合為一項需求,確保每個細節忠實呈現藝術家創作理念。

Headphone (1) 配備雙動圈式與反饋麥克風,主動降噪(ANC)能動態適應環境變化,而通透模式則讓使用者隨時察覺周遭聲音。搭載業界領先的四麥克風環境降噪(ENC)系統,麥克風可即時過濾超過 2800 種環境噪音,即使在最嘈雜的環境中,使用者也能享有清晰的通話聲音。

體驗的核心是專有按鈕 (Button),可透過 Nothing X 應用程式自訂控制。用戶只需輕按一次,即可啟動頻道切換 (Channel Hop) 功能,無需翻查選單或切換畫面,提升速度與便利性。非常適合在通勤、工作或運動時快速切換音樂、Podcast 與語音備忘錄。按鈕 (Button) 也可用來啟動建議指令,開啟新聞報導(News Reporter)或 Essential Space——一個專為捕捉語音備忘錄、提醒與靈感瞬間而設計的第二大腦。

Nothing Headphone (1),推出白色與黑色兩款,建議售價 NT$8,990 元。

7/23 (三) 上午 10 點開放預購,可享「首購禮」CMF by Nothing Watch Pro 2 (價值 2,690 元,隨機贈送,恕不選色)。