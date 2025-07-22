小眾潮機Nothing Phone(3)亮相　同場加映耳罩耳機HeadPhone(1)

記者蘇晟彥／台北報導

倫敦科技品牌 Nothing 22日發表旗艦新機 Phone(3) 及品牌首款耳罩式耳機 HeadPhone(1)。在手機部分，以一貫的設計風格亮相，將規格升級，並採用全新 Glyph Matrix點陣式圓形圖案，讓手機互動、體驗更加豐富。此外，受到外界矚目的 HeadPhone 與英國音響品牌 KEH合作，進行聲學校正，外觀則承襲Nothing的設計美感，企圖打造沈浸式聆聽體驗。

▼ Phone(3)承襲以往設計風格，但規格相較於前代大幅提升，將推出黑白兩色、建議售價29,990元。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Phone (3)共推出黑白兩色，背後Glyph Matrix 是本次亮點。



Phone (3) 配備四顆 6800 萬像素廣角與超廣角相機系統，同時採用 f/1.3 超大光圈感光元件，在低光源的環境中，也能呈現清晰生動的拍攝效果，所有鏡頭皆支援高解析穩定的 4K 60fps 影片拍攝，主鏡頭憑藉著光學與數位影像穩定功能，讓使用者不用再依賴笨重、昂貴的相機捕捉影像級視覺效果。

Phone (3) 的核心是手機背面的全新 Glyph Matrix 功能，希望降低螢幕使用時間，並簡化使用者接收重要資訊的方式。從應用程式重要通知、聯絡人通知到計時訊息，使用者不用拿起手機，都能透過 Glyph Matrix 點陣螢幕呈現。手機中內建的 Glyph Toys 快速工具與小遊戲功能是 Glyph Matrix 的趣味延伸，包括 Glyph 轉盤、數位時鐘、碼錶、電量指示器，以及「轉盤子」等互動遊戲，有些小遊戲可將通知作為專用控制器，使用者更可為重要聯絡人設定自訂圖示，當收到訊息時，聯絡人個人專屬圖示將會顯示在螢幕上。

另外，即將推出的全新來電顯示功能上線後，用戶在通話時只要長按 Glyph 按鈕，即可看到聯絡人名稱或號碼。

▼Phone (3) icon與其他手機不同，採用更科技、流線感設計。



Nothing OS 秉持實用性與充滿樂趣的設計精神，提供快速流暢的使用體驗。用戶可以探索減少干擾的單色主題，或移除應用程式標籤，打造更簡潔的主頁面。豐富的小工具庫，也皆為鎖定畫面、主畫面注入個人風格，其中關鍵功能包括：

Essential Search — 智慧型尋欄，從主畫面滑動即可啟動，可搜尋聯絡人、照片、檔案，並即時提供天氣、行事曆、本地景點等答案。

Flip to Record — 將手機翻轉朝下並長按 Essential 鍵，即可錄音並將會議內容轉換成文字。

Essential Space — 一個平靜且集中的空間，運用 AI 將使用者的想法、筆記與內容有條理地整理，它就像第二個大腦，目前已有五分之一的用戶每週使用。

Phone (3) 目前採用 Android 15 與 Nothing OS 3.5 系統。Android 16 與 OS 4.0 將於 2025 年第三季推出。Nothing 提供 5 年主要 Android 更新及 7 年安全性更新。搭載高通的 Snapdragon® 8s Gen 4 處理器，帶來無與倫比的強大動力與智慧。它配備升級版的 Qualcomm® Kryo™ CPU 架構與尖端 Qualcomm® Adreno™ GPU，與 Phone (2) 相比，CPU 性能提升 36%、GPU 升級 88%、AI 任務處理速度提升 60%、影像識別速度更快 125%。無論是同時處理多個指令，還是手機遊戲，這顆處理器都能帶來快速、靈敏且輕鬆的使用體驗。

Nothing Phone (3) 提供 16GB+512GB，推出白色與黑色兩款，8/1 正式開賣，建議售價 NT$29,990 元。

▼厚度跟相機就中規中矩，不會拿起來特別笨重。



此外，Nothing 同時也宣布推出 Headphone (1)，這款品牌首款耳罩式耳機，也代表著 Nothing 正式進軍聲音領域。Headphone (1) 與有六十年歷史的英國傳奇頂級音響品牌 KEF 合作，進行聲學工程設計，創造出精準、豐富、自然的音場。外觀融入 Nothing 獨特的設計語言，用開放與透明的理念，呈現沉浸式的聆聽體驗。

Headphone (1) 採用標誌性的透明元素與高級材質，如成型鋁合金、精密 CNC 零件及 PU 記憶泡棉，兼具舒適與視覺衝擊力。整體重量僅 329 公克，輕量化耳罩結合鋁合金與耐用塑料，提升耐用性；伸縮式耳罩則帶來順暢的調整體驗。抗油耳墊自然貼合聆聽者頭部，減輕耳朵壓力，並為各種頭型提供全天候舒適且穩固的貼合感。

有別於市面上產品多是觸控操作，Headphone (1) 選擇使用更具觸感的實體按鍵設計。滾輪 (Roller)、撥片 (Paddle) 與專有按鈕 (Button)，使用者能更精確且可靠的調整音量、切換媒體頻道 (Channel Hop) 及調整主動降噪模式，避免輕觸式介面可能導致的中斷。透過整合這些功能於耳機本體 Headphone (1) 強調易用性與反應靈敏度，讓使用者有更直覺且令人滿意的聆聽體驗。

Headphone (1) 是 Nothing 與 KEF 合作，共同研發出的首款產品。憑藉 KEF 先進的聲學工程技術，搭載客製化的 40 毫米鈦纖維振膜單體，並採用能產生寬敞音場、包覆性音效的專利技術，打造出精準、清晰、廣闊的音質，呈現沉浸式聆聽體驗。

▼Nothing首次推出耳罩式耳機 HeadPhone(1)。

這款產品搭載聲音補償音效與內建頭部追蹤功能。Headphone (1) 將任何立體聲源轉換化為 360 度環繞音場，並能隨使用者頭部動作調整，支援 Hi-Res Audio、LDAC、USB-C 間接播放，及 3.5 毫米耳機孔，無論有沒有開啟主動降噪功能都能欣賞好聲音。請認明此產品系統與高級性能結合為一項需求，確保每個細節忠實呈現藝術家創作理念。

Headphone (1) 配備雙動圈式與反饋麥克風，主動降噪（ANC）能動態適應環境變化，而通透模式則讓使用者隨時察覺周遭聲音。搭載業界領先的四麥克風環境降噪（ENC）系統，麥克風可即時過濾超過 2800 種環境噪音，即使在最嘈雜的環境中，使用者也能享有清晰的通話聲音。

體驗的核心是專有按鈕 (Button)，可透過 Nothing X 應用程式自訂控制。用戶只需輕按一次，即可啟動頻道切換 (Channel Hop) 功能，無需翻查選單或切換畫面，提升速度與便利性。非常適合在通勤、工作或運動時快速切換音樂、Podcast 與語音備忘錄。按鈕 (Button) 也可用來啟動建議指令，開啟新聞報導（News Reporter）或 Essential Space——一個專為捕捉語音備忘錄、提醒與靈感瞬間而設計的第二大腦。

Nothing Headphone (1)，推出白色與黑色兩款，建議售價 NT$8,990 元。

7/23 (三) 上午 10 點開放預購，可享「首購禮」CMF by Nothing Watch Pro 2 (價值 2,690 元，隨機贈送，恕不選色)。