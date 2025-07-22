內湖妹偷帶7千支香菸返台！挨罰5萬未繳　股票遭扣押秒繳清

▲上櫃股票被查扣「嚇到腿軟」，北市女趕緊為28條香菸付5萬學費。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區31歲何姓女子，從韓國返台時違規攜帶大量香菸與雪茄闖關，遭財政部裁罰5萬多元及沒入物品，但她未在期限內繳納，案件被移送士林分署強制執行。執行書記官調查發現，何女名下持有富喬等上櫃股票，立即依法扣押，何女驚覺股票遭凍結，火速聯繫並繳清罰款，只為解除股票交易受限的窘境。

據了解，何女在2024年9月10日與30日，分別從韓國仁川與首爾搭機返台，卻未依規定申報其攜帶的28.6條（28.6 × 200 = 5,720）捲煙及1,280支非葉捲雪茄共7,000支香菸，違反《菸酒管理法》規定，遭台北關裁罰新台幣5萬餘元，並沒入香菸雪茄。

案件於今年4月移送法務部行政執行署士林分署執行，分署發現何女名下持有多檔上櫃公司股票，包括知名電子零組件廠富喬科技，遂於6月27日依法辦理扣押。何女驚覺股票遭凍結後，急忙聯絡分署表示，自己當時以為只需補申報即可攜菸入境，並稱近期急需賣股交易，請求協助解除凍結。

經分署人員耐心溝通後，何女最終於7月18日一次繳清全部罰款，成功解凍名下股票，避免錯失交易時機。

士林分署提醒，旅客入境攜帶菸酒應確實申報，目前菸類免稅額度為捲菸200支（即1條）、雪茄25支或菸絲1磅，超過即屬違規，將被沒入並處罰鍰。如遭移送強制執行，仍不繳清者，恐面臨財產查封、限制出境或管收等後果，切勿心存僥倖。