「護理師爬上董事長的床」就能當副院長　高醫董小三黑料起底

▲現任小港醫院副院長的馮明珠曾獲南丁格爾獎，並獲前總統馬英九3度召見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，小港醫院副院長馮明珠與高醫大董座陳建志爆出的不倫關係，以及馮強勢主導醫院人事案及霸凌同仁的傳聞，都被醫護人員用影射的方式，寫在臉書社團「靠北護理師」中，一名醫護寫道：「高雄醫院護理師想當副院長只要爬上董事長的床就可以喇！就是在說妳」有人在文章下方留言，如果人品好、有專業就算了，但介入別人婚姻，又高調濫用職權，「會造成醫療安全損失、影響社會倫理道德敗壞！」

此外，還有人發文：「飛機醫院（小港醫院）的院長室高層，也是護理背景，但是完全丟護理的臉，拿了一個什麼很厲害的計劃，出國買化妝品、名牌包、私人物品，都可用這個計劃的錢核銷，如果不給核銷，就用『不聽從指示』記過或警告…拜託國家仔細查核，計劃的錢可以這樣隨便花嗎？這不是我們納稅人的錢嗎？」影射馮明珠亂搞。

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▲醫護人員發文影射馮明珠濫花公帑、霸凌，呼籲主管機關介入調查。

也有醫護人員留言寫到，耳聞這位護理副院長，常常沒有得到正當流程授予的職權，就憑藉「特殊背景」調整人事，迫害威脅共事的人，「一個經過護理訓練的人，怎麼可以這樣隨便做事？還好她已經沒有從事護理工作（可能也不會做護理工作了），不然只會置病人生死於不顧。說實話，以前她是個很優秀的護理人員，但是現在只會用權勢欺負基層人員！」

不只如此，還有醫護留言：「飛機（小港醫院）即將在一個月後公布新一屆的主管名單，真心希望那些當初憑藉背景上位、在單位盤據多年的人選，能夠適時退場，這個體系裡藏有太多不為人知的內幕與祕辛，讓人不禁反思：為了五斗米，真的值得這樣低頭妥協嗎？舊制的保障與薪資已足以安穩退休，與其緊抓職位不放，不如在適當時機體面轉身，重新出發，才是更有尊嚴的選擇。」

「基層早已疲於奔命，面對第一線的高壓工作已夠辛苦了，卻還得承受來自無能主管的文書壓力，主管的角色應是協助院方推動單位進步，而不是成為體系中最令人無奈、最缺乏實質貢獻的壓力來源。」相關發文內容，都在控訴對小港醫院高層的不滿。

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