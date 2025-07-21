同時交往20男友！文書妹收20支全新iPhone「轉賣湊錢爽買房」

▲女子同時交20名男友，靠對方送的手機賣錢買房。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸南京近期「紅姐事件」鬧得沸沸揚揚，38歲焦姓男子女扮男裝，與至少1691名男子發生關係，收到了不少伴手禮。事實上，深圳一名女子過去曾在半年內和20個男友交往，要求每人送1支新的iPhone手機，結果拿去轉賣後，竟然可以湊到買房的頭期款，令人大開眼界。

因紅姐事件，又有人提起微博2016年曾出現的熱門話題，一名網友爆料女子到深圳工作，薪水沒有很高，從事的也是文書工作，但是在朋友圈曬出買房的照片時，都讓大家很吃驚，打聽後才知道，對方同時交往了20個男友，用男友送的手機換錢買的房子。

對此，女子賣手機的平台工作人員證實確有此事，是在國慶日前幾天，收到一筆女生下的訂單，聲稱手上有20多台全新的iPhone7需要出售，有10幾台甚至連包裝都沒拆開，每一台都是6000多人民幣，20台就是12萬多人民幣，折合台幣約49萬。

當時這件事在微博瘋傳，吸引至少1300多萬人次點閱。網友都讚嘆女子買房歷程太勵志，「膜拜，膜拜，膜拜，史詩級多線程優化操作」、「我很想知道這20多個男朋友是怎麼過的夜生活」、「還算有點良心，畢竟不是找每個男人要套房」。

事件爆發後，有自稱是女子公司同事的網友爆料，「事情發生之後，公司的人都在討論，我們都不敢想像她居然是這樣的人，平時性格挺開朗的，人緣也滿不錯的，但是想不到居然為了錢可以做出這樣的事情，聽說公司打算辭退她了」。

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