金門驚悚車禍！女騎士超商前直接左轉　與直行機車碰撞2人重摔

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門發生兩機車相撞車禍！50多歲林姓女子於今（20）日中午12時29分，騎乘普通重型機車，由金沙鎮環島北路3段中蘭超商前出發，左轉往瓊林方向行駛，正好遇到另名20多歲王姓女子騎乘普通重型機車，沿環島北路3段由中蘭往斗門方向直行，雙方於中蘭超商前路段發生碰撞，造成雙方駕駛手腳擦挫傷，送醫後皆無大礙。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

▲金門兩機車相撞。（圖／記者林名揚翻攝）

根據監視器畫面顯示，50歲女子從超商前空地停車場騎出來，正想大左轉騎到對向車道，卻和直行的20多歲王姓女騎士相撞，雙方人車倒地，車廂內物品散落一地。驚險的是，當時雙向車道都有汽車通行，但幸好後方來車都急時煞停或改道，才沒有造成後續傷亡。

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權先後順序，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口應做好「減速」、「停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照「道路交通管理處罰條例」第45條，處600元以上1800元以下罰鍰。