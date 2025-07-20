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AI拿下數學金牌！OpenAI新模型解出奧林匹亞5題　打敗90%參賽者

▲OpenAI神進展！AI模型奧數解對5題逼近滿分 。（圖／翻攝自X／@alexwei_）

▲OpenAI神進展！AI模型奧數解對5題逼近滿分 。（圖／翻攝自X／@alexwei_）

記者陳致平／綜合報導

人工智慧（AI）領域的發展又有新突破！OpenAI 近日宣布，其開發中的 AI 模型在素有「數學界奧運」之稱的國際數學奧林匹亞競賽 (International Math Olympiad, IMO) 中，展現出等同於金牌得主的解題能力，無疑是AI 在複雜推理能力上的一項重大突破。

據科技新聞網站 Engadget報導，OpenAI 研究科學家亞歷山大Alexander Wei 於19日在社群平台 X 上發文指出，這項成就實現了 AI 領域一項「長期以來的巨大挑戰」。他透露，該公司一款尚未發布的實驗性模型，在 IMO 競賽中六道題目裡成功解答了五道，總分 42 分中獲得了 35 分。

IMO 這項競賽匯集了全球頂尖的年輕數學人才，挑戰極具深度與廣度的代數和微積分預備知識問題。儘管這些題目看似簡潔，卻往往需要高度的創造性思維才能取得滿分，以今年的賽事為例，全球 630 名參賽者中，僅有約 10%（67 人）能獲得金牌。

傳統上，人工智慧在處理龐大數據集和重複性任務方面表現卓越，但在面對需要高度創造力或複雜決策的問題時，往往難以展現同等水準。然而，OpenAI 的最新研究成果表明，其模型已能以接近人類的推理方式，精準地處理國際奧數等級的複雜數學問題。

▲▼OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼透露，下一代語言模型GPT-5將於2025年夏季正式推出。（圖／路透）

亞歷山大強調，透過這項進展凸顯「我們獲得了一個能夠像人類數學家一樣，構建精巧且邏輯嚴密的論證模型」。這也意味著 AI 不僅能執行計算，更能理解並建構複雜的數學證明，這對於科學研究與工程領域的自動化將產生深遠影響。

儘管此項技術的突破令人振奮，亞歷山大與 OpenAI 執行長奧特曼（ Sam Altman）均表示，具備此等頂尖數學解題能力的產品，預計還需數個月才會正式發布。這也暗示著，即將推出的 GPT-5 模型，會在前一代基礎上大幅精進。

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