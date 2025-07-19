教育部要求懲處周台英　台師大今日重啟校教評會：2週內完成審議

▲台師大女足抽血案，校長率領教練周台英出面召開記者會。（圖／記者許敏溶攝）

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足抽血換學分案持續延燒，校方今（19）日召開記者會說明，教練周台英也首度現身鞠躬道歉。教育部昨日指出，校方三級教評會未依調查報告解聘周姓教練，論理不明，命學校教評會於2週內做出適法決議。台師大副校長印永翔表示，三級教評會有關霸凌的決議，本校已立即啟動程序、今天啟動重新審議，並於2週內依法完成相關懲處。

台師大爆出「抽血換學分」醜聞且因處理不當引發眾怒，教育部痛批台師大「處理糟糕」要求重審，強調經校園霸凌審議會檢視學校調查小組調查報告後，認為本案對被行為人身心造成侵害，已達教師法第14條、第15條解聘要件。

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教育部昨日指出，學校三級教評會未依調查報告解聘周姓教練，是「論理不明」，已命學校校教評會在2週內依規定，重新就本案有權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度及行為次數、頻率等事由，逐一釐清檢視，並另為適法決議。

台師大今日舉行記者會就女足事件向同學及社會致歉，啟動重審懲處、補償及改革措施，台師大副校長印永翔表示，教育部退回審議決議，校方會在兩週內完成所有審議事項，「今天就會重啟審議」，已經緊急召集教評委員，下午4點就會開會，對於越來越多事證，相關教評會會做出因應處置，兩週內作出決議，對於前次結果不符社會期待，深感抱歉。

校方也強調，去年事發後即禁止涉案教師與女足球員接觸。教評會重新審議過程中，將依教師法審議優先議決暫時停聘之處置，以避免教練與有關學生的任何接觸行為。

教育部對於學校、主持人及共同主持人研究倫理的處罰，學校坦然接受，未來將全面檢討學術倫理審查及督導機制，並推動提升學術倫理教育。為強化研究參與者之權益與安全保障，倫理審查委員會決議成立「研究參與者保護中心」，負責統籌、協調與監督全校研究計畫中與參與者保護相關之業務，以落實人本研究精神與制度化管理。目前已進行研擬《運動員心理健康安全管理規範》，以建立更完善的支持系統。