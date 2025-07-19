北市校園網路大破口！　防火牆竟未擋18禁漫畫一覽無遺

▲北市校網不擋漫畫網站色情內容，曾獻瑩促教育局建立統一防線。（圖／北市議員曾獻瑩提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市校園網路把關不力，台北市某女中學生竟能透過校內網路觀看18禁色情內容的漫畫，引發家長質疑。北市議員曾獻瑩表示，台北市學校網路架構採用教育部學術網路，若教育部認定某網站為色情或暴力內容，會進行統一阻擋，但目前並未封鎖漫畫網站因此導致破口出現。對此，教育部回應，將再次向各級學校加強宣導。

曾獻瑩指出，目前各校雖可自行設定防火牆過濾，但因由學校自主管理，教育局無法全面掌握。當教師發現學生能連上不當網站時，通常僅由校內資訊組進行個別封鎖，缺乏通報教育局的機制，導致市府無從統整、同步阻擋，恐使其他學校持續暴露於相同風險之中。

曾獻瑩表示，教育部「TANET青少年網路內容防護計畫」雖已規劃蒐集各縣市學校的攔阻清單，充實防護資料庫，但該計畫尚未全面啟動。北市教育局應儘速主動統整各校反映的不當網站清單，納入全市校園網路的阻擋範圍，提升防護一致性，避免學生在校上網接觸不當網路內容。

曾獻瑩也請教育局實測兩個知名漫畫網站「漫畫大全」與「亂搭」，結果確實發現，即便部分漫畫已標示18禁，仍能在校園網路中完整瀏覽，毫無限制，顯示目前防火牆缺乏有效內容識別與封鎖能力。

此外，目前北市校園雖配置防火牆，但內容過濾功能僅針對已知網站，進階的過濾功能需另行付費授權。各校雖可自行新增封鎖清單，卻因防火牆由校方自主管理，市府無法掌握各校設定，導致防護標準不一。

對此，台北市教育局回應，有關網際網路刊載之內容或訊息，是否違反其主管法規得停止解析或限制接取者，是由台灣學術網路（TANET）主管機關教育部認定，確認後由台灣學術網路統一停止解析。

教育局說，本局將再次向各級學校加強宣導，如學校有發現新興尚未被阻擋的可疑網站，可向教育部不當資訊防護團隊通報並告知本局，同步向教育部反映處理。

而為建立學生正確使用網路習慣並提升網路安全意識，教育局也定期出版資訊倫理素養教材，協助學校於課程活動中納入宣導，114年度已出版「AI未來新世界」各學層上下集教材，並預計於7月底再出版「網路世界大挑戰」，透過時事與生活案例，教導學生正確使用網路資源。