台電嘉義快速搶修行動　全面復電率達99.9%剩126戶待復電

▲▼台電工作班搶修線路，檢驗班安全把關，民眾送餐飲品打氣。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區處表示，截至今(18)日晚間9點，嘉義地區整體復電率已達99.9%，尚有約126戶待復電，集中在義竹鄉、布袋鎮偏遠地區。儘管全面復電已近在眼前，但目前剩餘無電戶多位於線路末端，需逐桿立柱、逐段架線，作業難度與工時明顯提升。

台電嘉義區處強調，復電不只是工作任務，更是一份對地方的責任與承諾。團隊始終秉持「不復電、不停手」的精神，在艱困地形與高溫天候中堅守崗位，每一戶恢復供電的背後，都是搶修同仁齊心努力、踏實完成的成果。台電嘉義持續動員人力資源，全力搶修不鬆手，展現對民眾的承諾。每一處復電現場，都是靠著一根一根電桿、一段一段線路逐步推進，無法取巧，唯有扎實完成。

在這場漫長又艱鉅的搶修行動中，不僅有來自全台各區處的支援人員無怨無悔參與，更有社會大眾熱情回應。有民間團體為搶修人員加油打氣，感謝他們為嘉義所付出的努力；也有地方人士晴天送涼水、飯點送餐。目前台電持續採取「分段、分工、同步」策略推進搶修作業，並感謝在地里長逐戶協助通報與引導路線，讓搶修行動能更順利進行。

隨著颱風災後復電作業進入尾聲，為確保每一戶送電安全，特別成立檢驗班，主動針對部分用戶自有受電線路有損壞、或受電建物結構已嚴重毀損且暫無人居住的場所進行勘查，並視情況先行切離電源，以避免漏電、短路等可能引起火災或感電的風險。

台電強調，安全用電與復電同樣重要，部分建築因颱風導致牆面崩塌、電線外露、表箱破損等情況，若未妥善修復，恐造成二次災害。若民眾發現自家或附近建築的受電線路有受損情形，應洽請合格電器承裝業者協助修復內線，再聯繫服務區內台電人員安排安全送電，保障居家與社區用電安全。如發現電線掉落、電桿傾斜或線路設備殘留等狀況，請勿靠近，並即刻通報1911客服專線或由地方政府協助轉報。

台電也提醒，若民眾位於公告已復電區但家中仍未來電，可透過「台灣電力APP」或撥打1911客服專線反映，將即刻派員查修。感謝鄉親長時間的體諒與支持，搶修作業將持續至最後一戶完成復電，為嘉義這次風災後的全面復原畫下穩健且堅實的句點。