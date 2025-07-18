陸知名手搖「茶顏悅色」疑抄襲方大同專輯封面　官方火速回應

▲中國知名連鎖手搖店茶顏悅色。（圖／記者任以芳攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名手搖「茶顏悅色」近日被多名網友指出，其一款名為「山胡椒油風味辣絲」零食包裝，疑似抄襲方大同《夢想家》的專輯封面。有網友認為茶顏悅色涉嫌侵權，但也有人認為這是致敬，兩派說法在網上引起熱議。茶顏悅色官方17日也對此事作出回應與處理。

▲方大同《夢想家》專輯。（圖／翻攝自微博）

據《南方日報》報導，網傳圖片顯示，茶顏悅色一款名為「山胡椒油風味辣絲」零食包裝上，一位女生正在聽著歌曲品嚐辣條，手上還拿著一張音樂專輯，與方大同《夢想家》的專輯封面極為相似。

▲引起爭議的商品。（圖／翻攝自微博）

茶顏悅色官方客服回應，「這不是聯名，涉案產品已經下架了。」同日，茶顏悅色相關負責人回應，「非常抱歉，給大家帶來不好的體驗了，企業在收到顧客反映後，已經迅速、全面下架該產品了，對於企業在創意審核流程中的監管缺失，鄭重地向各位道歉，非常感謝大家指出我們的錯誤，我們會立即改正的，也歡迎大家有問題可以持續關注，非常感謝大家的反饋。」

目前相關官方通路已將該產品下架。網友們表示，「說不像的，是連這張圖都沒點開吧，這不能說是相似了，簡直是一模一樣好吧」、「手上的專輯確實一模一樣，感覺就是直接用的專輯圖」、「手上的圖和專輯封面可以說是一模一樣了好嗎」。

▲網友們指出，疑似抄襲之處。（圖／翻攝自微博）

另一派網友認為，「這個要是相似以後就沒有原創了，都是抄襲」、「毫無相似之處，不知道相似在哪裡」、「還以為整體相似，結果是小細節相似，佔5%都沒有也能算抄襲嗎」。

上海蘭迪（廣州）律師事務所執行長、律師孔雲飛對此表示，產品包裝上使用了專輯封面，雖不是音樂版權，但可能構成美術作品，美術作品的使用，同樣需要經過著作權人的同意。