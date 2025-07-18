索取消防員殉職資料遭阻擋？　時力痛批：新北市府刻意刁難調查

▲時代力量呼籲，新北市政府不要再阻礙消防員殉職 事故調查。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

實習記者石嘉豪／台北報導

新北市2名消防員為拯救溺水民眾不幸殉職，然而，消防員工作權益促進會日前指控，新北市府至今未給事故相關資料。對此，時代力量昨（17日）痛批，市府要求調查委員現場才能看資料，不但會大大影響調查品質，更令人質疑是在刻意刁難調查。

時代力量提及，日前新北市消防員吳恩碩與張敬謙，在搶救溺水民眾的過程中不幸殉職，在悲劇發生後，最重要的就是要徹底釐清事故原因，進行檢討並提出預防對策，避免悲劇再次重演，然而，台灣過去其實並沒有這樣的調查機制。

時代力量指出，直到一連串消防員殉職事件發生，在消防員工作權益促進會長期努力倡議下，立法院才終於於 2019 年完成《消防法》修法，增訂「調查權」機制，規定主管機關在消防員殉職或重傷事件發生後，必須成立「災害事故調查會」進行調查，並製作調查報告。

不過，時代力量認為，真正要有效調查的前提，就是「資訊透明」，包含救援行動的時間軸、現場影像、無線電通聯紀錄等，都是不可或缺的基本資料，調查委員更需要充分掌握，才能提出專業分析與具體建議。

時代力量透露，這兩位消防員不幸殉職已超過一週，災害事故調查會也即將召開，新北市政府作為主管機關，至今卻仍未將關鍵資料提供給調查委員，一再拖延調查委員要求提供資料的請求。

此外，時代力量痛批，更讓人無法接受的是，消防員工作權益促進會日前到新北市政府召開記者會，要求立即提供資料時，市府竟公開表示拒絕，甚至要求委員「只能在會議上當場查看資料」。

時代力量表示，每起殉職事故都牽涉到複雜的現場環境、指揮調度、訓練備勤等各層面，若無法事先詳讀資料，就難以提出具體、有效的檢討建議，要求委員現場才能看資料，不但會大大影響調查品質，更令人質疑新北市政府是在刻意刁難調查。

時代力量強調，消防員的調查權，是用生命換來的制度改革，每一次的事故調查，也都是用寶貴生命換來的教訓，不容新北市政府用這種傲慢、怠惰的態度敷衍。

最後，時代力量嚴正呼籲，新北市政府應立即提供完整資料給調查委員，讓委員能在會前充分準備，後續調查過程中，更不應再有任何阻撓或刁難，同時，時代力量也邀請大家持續關注該案，支持消防員的調查權，為了不要再有下一次的犧牲，一起努力。