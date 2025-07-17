桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采多元

▲2025桃園蓮花季-幸福相蓮民歌演唱會7/19登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局17日指出，桃園濱海區本周末活動精采多元，包括：觀音區「2025桃園蓮花季-幸福相蓮民歌演唱會」、新屋區「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」兩場活動將於19日登場，分別以懷舊民歌及新世代曲風呈現，邀請跨世代樂迷一起同樂。

▲2025桃園蓮花季-幸福相蓮民歌演唱會7/19登場。（圖／農業局提供）

農業局長陳冠義表示，桃園蓮花季本周六（19日）下午16時至17時30分於觀音區蓮花園休閒農業區，將有精采的民歌演唱會，特別邀請「軍中女神」方季惟，以甜美嗓音演唱經典金曲；江念庭將用深情詮釋動人民歌；迷霧森林樂團則帶來動感十足的音樂表演。蓮花季將持續至8月17日，週週有活動、精彩不斷。

陳冠義表示，桃園新屋夏季最夯「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」，首波活動19日將於永安漁港漁市前廣場盛大登場；中壢區漁會今年以「漁樂HIGH港城」為年度主題，邀請14組藝人分別於7/19、8/2、8/30三個暑期周六輪番登台獻唱，壓軸場另安排絢爛花火秀，邀請全台遊客一起來聽音樂、逛漁市、嚐海鮮。

▲永安漁港星繽樂狂歡嘉年華。（資料照／農業局提供）

永安漁港星繽樂狂歡嘉年華力邀國際樂團、實力派唱將、獨立音樂家等，分別於暑假3個周六與遊客同歡。19日率先以「嗨FUN樂團樂永安」打頭陣，邀請年輕獨立「橘外人」、多變「鯊魚煙囪」、內斂「孤寂輔導室」為開唱先鋒，並由在台12年表演經驗的「ADOGA 阿逗仔」壓軸演出；8月2日「潮起潮樂CHILL海海」則有南方二重唱、陳忻玥、李杰明、一井、海鷗的蛋；8月30日「星光熠熠金曲夜」則邀李千娜、潘裕文、吉巴?、巴大雄、Yunix，此外也特別規劃驚喜壓軸「絢爛花火秀」，點亮永安漁港夜空。

農業局長陳冠義表示，為提升永安漁港觀光經濟，鼓勵遊客在午後欣賞漁港夕照及夜景，中壢區漁會特別舉辦永安漁港星繽樂狂歡嘉年華，桃園市政府也挹注經費補助支持地方活動；除了邀請多組藝人演唱外，現場也安排手作指尖陀螺、面具、老虎彩繪等DIY活動，採現場報名參加。