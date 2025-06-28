老夫妻扛米爬五台山祭拜　竟遭僧人驅趕：區區一袋米就想許願

▲老夫婦扛米上五台山某寺廟準備祭拜， 結果遭僧人驅趕。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國微博近日瘋傳一支影片，內容是一對老夫妻扛著一袋米爬上五台山一座寺廟祭拜，不料寺廟的僧人看見米後，竟在夫妻面前把米扔出門外，怒嗆他們「區區一袋大米就想許願，既然心不真誠還拜什麼佛」，還要他們下次別再來拜了，影片一出立刻引發網友撻伐。

綜合陸媒報導，老夫妻26日扛著一袋米爬上五台山一座寺廟準備祭拜，不料當他們將米放置在廟內的供桌上時，旁邊原本還笑臉相迎的僧人卻突然變臉，指責2人是來廟裡搗亂的，還朝2人大吼「區區一袋米就想許願，既然心這麼不真誠還拜什麼佛呢！」

網路上曝光的影片可以看見，老夫妻被僧人指責也沒有生氣，甚至還微微鞠躬表達歉意，並解釋2人家境不富裕，加上年紀大了無法工作賺錢，然而僧人卻完全不聽解釋，繼續指著2人不斷責罵，最後甚至把那一袋米丟出殿外，2人見狀非常無奈，只能撿起米默默下山。

影片一出立刻引發網友撻伐，有人說「這種廟宇還是關掉吧」、「和尚穿著袈裟卻沒半點慈悲」、「佛門廣大，這和尚心胸倒是比針眼還小，一袋米都容不下」、「變質的不是米，而是那些穿著袈裟的和尚」、「看清楚了也好，以後不再上當了」。

事件延燒後，山西省五台山寺廟管理委員會26日晚間隨即發布聲明，表示影片中的僧人是因為供米擺放的問題，才會跟前來祭拜的信徒發生爭執，並非不滿供品的價值，對於僧人的不當言行深感抱歉，然而聲明仍無法平息網友怒火，更有人說「本來想去五台山參觀的，現在完全沒興趣了」。