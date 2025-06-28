　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

老夫妻扛米爬五台山祭拜　竟遭僧人驅趕：區區一袋米就想許願

▲▼老夫婦扛米五台山供奉 「區區一袋米就想許願」僧人趕香客。（圖／翻攝自微博）

▲老夫婦扛米上五台山某寺廟準備祭拜， 結果遭僧人驅趕。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國微博近日瘋傳一支影片，內容是一對老夫妻扛著一袋米爬上五台山一座寺廟祭拜，不料寺廟的僧人看見米後，竟在夫妻面前把米扔出門外，怒嗆他們「區區一袋大米就想許願，既然心不真誠還拜什麼佛」，還要他們下次別再來拜了，影片一出立刻引發網友撻伐。

綜合陸媒報導，老夫妻26日扛著一袋米爬上五台山一座寺廟準備祭拜，不料當他們將米放置在廟內的供桌上時，旁邊原本還笑臉相迎的僧人卻突然變臉，指責2人是來廟裡搗亂的，還朝2人大吼「區區一袋米就想許願，既然心這麼不真誠還拜什麼佛呢！」

網路上曝光的影片可以看見，老夫妻被僧人指責也沒有生氣，甚至還微微鞠躬表達歉意，並解釋2人家境不富裕，加上年紀大了無法工作賺錢，然而僧人卻完全不聽解釋，繼續指著2人不斷責罵，最後甚至把那一袋米丟出殿外，2人見狀非常無奈，只能撿起米默默下山。

影片一出立刻引發網友撻伐，有人說「這種廟宇還是關掉吧」、「和尚穿著袈裟卻沒半點慈悲」、「佛門廣大，這和尚心胸倒是比針眼還小，一袋米都容不下」、「變質的不是米，而是那些穿著袈裟的和尚」、「看清楚了也好，以後不再上當了」。

事件延燒後，山西省五台山寺廟管理委員會26日晚間隨即發布聲明，表示影片中的僧人是因為供米擺放的問題，才會跟前來祭拜的信徒發生爭執，並非不滿供品的價值，對於僧人的不當言行深感抱歉，然而聲明仍無法平息網友怒火，更有人說「本來想去五台山參觀的，現在完全沒興趣了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄連環車禍！　駕駛慘死
蔡瀾生前「砸錢住高級酒店」　還聘8人隨侍！
阿家生蠔老闆自知「個性X掰」！　非為賺錢才開店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老夫妻扛米爬五台山祭拜　竟遭僧人驅趕：區區一袋米就想許願

陸夫妻扛米供佛！五台山僧人整袋丟出大殿：一袋米也想許願？

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞　官方說明了

他一走29年未歸！　母親抱書信尋子：說好50歲回來，我都80了

陸委會一個月收兩次「炸彈恐嚇」　逼撤「中共跟監蕭美琴」新聞稿

蕭美琴險遭中共追撞？陸駁斥：台獨分裂勢力挑撥！

堅持不生育！　蔡瀾坦言不後悔：我都還沒長大，養不了小孩

蔡瀾不喜歡「港4大才子」封號　曾與倪匡約好「誰先走都不哭」

一生交過61任女友！　蔡瀾笑談：人生活得有趣，要享受當下

無人屋瓦斯外洩！靈敏少年「救了整棟樓」　屋主懊悔：以為有關

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【強制下班】台中突砸暴風雨如颱風！　旱溪夜市「提早被下線」慘況曝

【碉堡剋星】轟炸伊朗核設施影片曝光！ 猛鑽地下「炸出煉獄火光」

老夫妻扛米爬五台山祭拜　竟遭僧人驅趕：區區一袋米就想許願

陸夫妻扛米供佛！五台山僧人整袋丟出大殿：一袋米也想許願？

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞　官方說明了

他一走29年未歸！　母親抱書信尋子：說好50歲回來，我都80了

陸委會一個月收兩次「炸彈恐嚇」　逼撤「中共跟監蕭美琴」新聞稿

蕭美琴險遭中共追撞？陸駁斥：台獨分裂勢力挑撥！

堅持不生育！　蔡瀾坦言不後悔：我都還沒長大，養不了小孩

蔡瀾不喜歡「港4大才子」封號　曾與倪匡約好「誰先走都不哭」

一生交過61任女友！　蔡瀾笑談：人生活得有趣，要享受當下

無人屋瓦斯外洩！靈敏少年「救了整棟樓」　屋主懊悔：以為有關

老夫妻扛米爬五台山祭拜　竟遭僧人驅趕：區區一袋米就想許願

快訊／涉找黑道毆打女牙醫　地球村美語老闆200萬交保

哈米尼喊伊朗取得戰爭勝利　川普：是我讓以色列饒了他一命

南韓獸父性侵親女兒40年！連10歲「孫女」也遭毒手　法院重判25年

酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」

保時捷義大利成立40周年　聯名在地頂級時尚品牌推限量特仕車

國中生互罵「雜質」　縣議員收家長求助嘆：政治人物應謹慎說話

陸夫妻扛米供佛！五台山僧人整袋丟出大殿：一袋米也想許願？

韓國瑜反罷首站抵桃園　籲守護客家女兒呂玉玲

台中3380萬店面被砍840萬　486先生2540萬元拿下：房市轉買方市場

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

大陸熱門新聞

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

他一走29年未歸！　母親抱書信尋子：說好50歲回來，我都80了

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

快訊／馬英九在宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

陸委會遭「炸彈恐嚇」　逼撤「中共跟監蕭美琴」新聞

交過61任女友！蔡瀾：人生要享受當下

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

老了就住飯店！蔡瀾：我照顧不了小孩

陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

餐廳吃白飯免費！廣東老人半年來每天報到　老闆娘吐真實心聲

搶學霸大戰！北大坐夜車「截胡」清大

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

上海版《絕命站6》！東方明珠疑「熱炸」

蔡瀾生前不愛「港4大才子」封號

更多熱門

相關新聞

男子祈福邊刮刮樂！中8884元卻困山上

男子祈福邊刮刮樂！中8884元卻困山上

山西一名男子20日拿著幾張刮刮樂在五台山上，一邊跪著祈福，一邊拿著證件在跪拜椅上開始刮刮樂。最終中得2000元（人民幣，下同，約台幣8884元），無奈他卻因暴雪困於山上。相關貼文引起熱議，網友笑翻，「喜獲住宿費2千元。」

五台山寺廟夜間關門　香客竟「踹門硬拜」

五台山寺廟夜間關門　香客竟「踹門硬拜」

華北、西南超強暴雨　五台山雨量破紀錄

華北、西南超強暴雨　五台山雨量破紀錄

山西五台山暴雨引發山洪　1人身亡3人輕傷

山西五台山暴雨引發山洪　1人身亡3人輕傷

缺德男隨手丟菸蒂！　停車場「6輛巴士連環燒」

缺德男隨手丟菸蒂！　停車場「6輛巴士連環燒」

關鍵字：

五台山

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

台中妹借10萬「簽約肉償」！還完債慘遭性侵

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

加熱菸卡關查緝私菸又怠惰　彭華幹再上街頭

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

雷／《魷魚3》結局最終彩蛋竟是「漫威大咖影后」　現身70秒氣場殺爆

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車

觀眾點林俊傑的歌　阿信當眾揭穿對方身份

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面