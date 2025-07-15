空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」！完美避開人潮　不用排隊

▲空姐建議，可以在吃完第一餐以及宣布降落前使用廁所。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

搭飛機時想上廁所卻遇到大排長龍時，總是讓人困擾不已，尤其是遇上長途航班，每架飛機平均有約60名乘客共用一間廁所，加上必須扣除起飛、降落以及亂流等時間，想要順利上廁所，排隊情況就更加嚴重了。有空服員就分享了2個「黃金如廁時間點」，讓乘客能夠輕鬆避開人潮。

根據《每日郵報》報導，空服員莎拉（Sarah B）表示，千萬不要吃完第二餐後才去廁所，因為那時距離降落通常只剩下60到90分鐘，大批乘客會蜂擁而至。期間還有可能因為安全帶燈號亮起而無法使用廁所。

因此她建議最好選在「第一餐結束、空服員送完餐之後」去上廁所，因為此時大部分乘客不是在觀看視聽娛樂設備，就是在準備睡覺，廁所使用率最低。

她也建議另一個時機是「廣播宣布即將降落前一刻」，不過這得隨時注意機上螢幕上的飛行地圖才抓得準時間點，並且避開最後一波搶廁所潮。

除了專業空服員的建議，旅遊顧問拉尼（Rani Cheema）也分享自己在長途飛行中的如廁小撇步。她強調，可以在登機前就多上幾次廁所，並善用大家睡覺的時間偷偷去廁所。而最關鍵的則是「不要去前面大家都看得到的廁所」，建議直接走到機尾，因為那裡通常人比較少，不太需要排隊。