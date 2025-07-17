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疑雲重重！「女足抽血案」教練疑掩護帶頭大哥　學者點貓膩

抽血風暴1／由師大女足教練背鍋疑掩護「師大女足案」帶頭大哥？學者點貓膩

▲台師大驚爆女足被強迫抽血案，引發全民關切。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台師大遭控「以人血換學分」引發國人矚目，事發後，國科會立即針對惹議的台師大研究計畫喊停，並表示早已發函台師大調查，但卻屢遭拖延。對此，輔大醫學院教授陳宜民直言，台師大女足案涉及人體實驗倫理，事屬醫學界高度專業，若僅由懲處女足教練、台師大，恐難釐清真相。他表示，該案疑雲重重，風暴核心的研究計畫總主持人理應出面釋疑，否則不僅難讓真相還原，更可能傷害國內醫學發展。

陳宜民指出，引發爭議的台師大女足抽血案，是國科會「精準運科計畫」下的四個研究子計畫之一，類似的「整合性」學術研究案，學術界非常多，尤其近年少子化衝擊大學招生，若能爭取到類似研究計畫，對於提升大學學術地位，非常有幫助。

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抽血風暴1／由師大女足教練背鍋疑掩護「師大女足案」帶頭大哥？學者點貓膩

▲陳宜民認為，台師大女足隊爭議，不能只由校方懲處女足教練就沒事，畢竟該教練雖是執行者，但完全不具備人體實驗的醫學專業。（圖／CTWANT資料照）

他說，在此之下，國科會也常要求採「競爭型計畫」處理，簡單的說，就是國科會每年嚴格審核各大學整合性計畫績效，只要當年研究成果未達研究設定目標，研究預算當下就常會被砍掉。因此，如果師大女足案確實屬於「整合型競爭計畫」一環，國科會就不可能事前不知情，現在事情鬧大了，國科會才解釋早已展開調查、是台師大回函遲緩，就難以服人，至於國科會究竟有無把關不嚴之責，有待立法院釐清。

陳宜民曾任高醫大副校長，對於整合型、競爭型學術研究計畫非常熟悉，他還說，根據媒體報導該研究計畫有四個子計畫，分由台師大、長庚醫院、中央大學四位醫師或教授主持，但當下輿論焦點只見集中批判台師大女足隊的教練涉嫌長期全力壓迫與校園霸凌，反而不見該「精準運科計畫」的「總主持人」現身針對爭議，直面外界釋疑。但台師大女足隊教練恐不具備人體實驗專業背景，哪有能力回應外界因人體實驗而起的排山倒海質疑？

根據媒體報導，參與台師大惹議研究計畫的醫師、教授在體壇都有高知名度，包括台師大陳姓教授、長庚醫院的林姓醫師，中央大學阮姓副校長、中央大學葉姓教授。林口長庚醫院，中央大學昨日受訪時紛紛強調過程中符合並遵守人體實驗委員會規範，所負責的領域皆非「侵入性」實驗（指不負責抽血）。

對此，陳宜民表示，類似整合型研究計畫，都有一位計畫總主持人，主掌實驗設計、進行，是全計畫的靈魂人物，如果研究有成，最大光環將落在總主持人身上，就像是武俠小說中的「帶頭大哥」。現在的關鍵是，誰是這個計畫總主持人？迄今不明，他懷疑整件事到目前的發展，不排除有人帶風向，導引外界聚焦師大女足教練，是為保護該醫界「帶頭大哥」。

陳宜民還說，媒體披露，該研究計畫的四個子計畫名稱相同，若屬實，不僅有違學術界整合型研究計畫的常態，當初如何能過國科會號稱的嚴格審核，令人好奇外，其實子計畫主持人也應都瞭解整個計畫的全貌，就算沒有實際過問抽血事宜，但既然參與實驗的設計，分析，就不可能完全切割與爭議的責任，還是應該給受害女同學一個交代。

陳宜民感嘆，師大女足抽血爭議鬧大後，國科會、教育部，到各子計畫參與者，紛紛自清，連師大都出面致歉，似要藉指控台師大女足隊教練霸凌學生、由該教練扛下全責，但是，女足隊教練具備人體實驗的醫學專業嗎？該教練瞭解何謂人體實驗的倫理嗎？教練瞭解「給女足學生１０００元營養費」在醫學實驗實務界價碼合理嗎？瞭解抽血後要做什麼數據分析、如何分析的嗎？

媒體報導，此次惹議的研究計畫「建構新世代精準女足運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，國科會每年補助約９００萬，三年約２７００萬。對此，陳宜民表示，醫界昨晚傳出，該計畫其實早在７年前就已展開先期研究，雖真相有待調查釐清，但國內專攻運動科學領域者並不如國外多，學術界也已經有風聲，好奇，該研究計畫提出到審核計畫階段，有沒有可能會是有關係的同批人，才會放行爭議性頗高的人體實驗？此外，每年都要抽血的實驗設計目的、必要性究竟為何，國科會都應出面釋宜，若只想大事化小，風聲過了就船過水無痕，不只對受害女學生不公平，若無法從制度面做補強，對台灣未來醫學發展也絕對不是好事。

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