超準心測！看看你是把怒氣放在心裡還是化成動力的人？

▲一張圖看出你面對壓力時的祕密武器！冷靜、隱忍、放鬆還是燃燒？心理測驗揭曉你的情緒處理法。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當忙碌、與人相處、或一再遇上不如意的事時，總難免會感到煩躁與焦慮。每個人用來讓自己冷靜下來的方法都不同，找到最適合自己的調適方式，對於穩定心情非常重要。不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗，來探索你與情緒相處的方式。

Q：請直覺回答，以下這個圖形，你覺得看起來像什麼？

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1、監視器

2、洗髮精瓶子

3、保險箱

4、烤麵包機

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看起來像「監視器」的人：冷靜觀察型，用理性面對情緒

如果你覺得圖形像監視器，那麼你可能是遇到煩躁時，能夠保持冷靜、先觀察再處理的人。在情緒被捲入之前，你會先退一步思考：「我現在到底在氣什麼？」「對方的用意是什麼？」

這類型的人討厭被情緒控制，習慣用理性與分析力來應對，因此常常能避免不必要的衝突，也給人一種成熟、處變不驚的印象。不過，太過理智有時反而會壓抑真正的感受，因此記得先承認「我現在很煩躁也沒關係」，在接納情緒的同時保持冷靜，才能更健康地面對內心。

看起來像「洗髮精瓶子」的人：放鬆重整型，離開現場、重啟心情

如果你覺得圖形像洗髮精瓶子，你可能是那種一煩躁就會先抽離現場、讓自己放鬆一下的人。當大腦與情緒混亂時，你會先深呼吸，給自己一段安靜的時間，重新整理心情。

這類型的人不會直接把情緒丟向他人，而是會等自己準備好再面對。泡澡、聞香、發呆這類的療癒小習慣，對你來說是回復元氣的關鍵。不必強迫自己壓下情緒，而是像慢慢解開打結一樣，溫柔地放鬆自己。運用五感、讓身心一起舒緩，會更有效果。

看起來像「保險箱」的人：守護情緒型，悄悄把感受藏起來

如果你覺得圖形像保險箱，那麼你可能屬於把情緒藏在心裡、默默守護的人。你會在心裡留一個空間，把情緒收起來，好讓自己或周圍的人免於衝突。

這類型的人表達情緒時很謹慎，也常選擇避開摩擦。即使心裡有怒氣或不滿，也多半選擇默默拉開距離，或在心裡消化。不過，雖然這是你的保護機制，但如果把感覺壓得太深，反而會讓自己感到壓抑。偶爾把感受說出來，或找個信任的人聊聊，也能讓心輕鬆不少。

看起來像「烤麵包機」的人：轉化能量型：把壓力變成動力

如果你覺得圖形像烤麵包機，那麼你很可能是擅長把煩躁情緒轉化成行動力的人。你不只是單純發洩情緒，而是能夠把那份怒氣或不甘心化成「好，讓我做給你看！」的前進力量。

這類型的人常常靠著這股動能，在工作、學業、運動上表現出色。你不輕易被情緒左右，反而點燃自己，迅速調整心態，向目標衝刺。不過，有時也可能太拼太猛，忘了停下來傾聽自己的心。記得偶爾慢下來，問問自己真正想要的是什麼，也很重要。

知道自己和情緒相處的方式，能幫助我們更溫柔地照顧自己。下一次覺得煩躁時，不妨試著用最適合自己的方法，讓心慢慢平靜下來吧！