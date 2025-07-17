綠委曝光「非醫事人員抽血」關鍵函釋　邱泰源允諾一個月檢討

▲綠委林淑芬質疑衛福部函釋指研究計畫非醫療行為，讓抽血任務可能由非醫事人員來執行。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣師範大學女足隊爆「抽血換學分」醜聞，甚至有非醫事人員執行抽血等爭議。民進黨立委林淑芬今（17）日怒批衛福部曾於101年函釋指研究計畫人體抽血非屬醫療行為，只要通過相關審查始得為之。意即只要計畫通過，「阿貓阿狗都可以抽血」，推孩子入火坑；且衛福部端也沒有針對訂出任何行政指導，導致無法保護受試者權益。衛福部長邱泰源趕緊允諾亡羊補牢，一個月內檢討。

林淑芬今日在立法院社福衛環委員會質詢時指出，台師大案件衛福部強調依照人體研究法，相關主管機關為教育部，然而衛福部作為人體研究法法規的主管機關，卻沒有給予任何行政指導，而且就是衛福部所謂「依法行政」，導致台師大孩子在脅迫、恐懼的情況下被抽血、哭泣，不得已跑出來陳情，怒批衛福部才是始作俑者。

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林淑芬拿出衛福部函釋指出，人體研究法通過後，衛福部101年被詢問若由學校護理人員協助校內研究計畫進行人體抽血採樣的適法性，函釋回覆「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為，即非醫療輔助行為，至學校護理人員如係受託協助校內研究計畫進行人體抽血採樣，上揭計畫應經人體研究法相關規定審查通過，始得為之」。

林淑芬指出函釋最大的問題，在於涉及需要抽血的研究計畫，進行抽血的人沒有任何資格條件的限制，不只是校護，只要IRB計畫審查通過就可以了，就可以亂找人抽血，就算手發抖，學長、阿姨，阿貓阿狗都可以抽血。

林淑芬也質疑，人體研究包含教育部、體育部、國科會甚至農業部都會提研究計畫，他們難道有足夠專業來了解IRB要聘請哪種委員？衛福部作為人體研究法的主管機關，卻沒有訂出相關的行政指導。

衛福部長邱泰源回應，社區研究計畫進行人體抽血採樣，確實存在檢討與改進的空間，將儘速重新檢討、亡羊補牢，力求改進。這次的檢討作業預計在1個月內完成，檢討內容一定會涵蓋相關的公文函示，將主動加強行政指導，所有相關單位都應負起責任，全面改善，避免類似事件重演。

邱泰源允諾會馬上亡羊補牢，來處理所有發生的問題，一個月就完成檢討，除了會再重申《人體研究法》規定之外，一定有檢討方針，事情發生，所有相關單位都該盡責任去預防再發生，一定嚴肅究責。