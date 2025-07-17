MAGA陣營為「淫魔富豪」內鬨！　川普大罵愚蠢

▲2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

記者葉國吏／綜合報導

美國政府處理艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案的方式引發軒然大波，曾力挺川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤紛紛質疑政府是否刻意掩蓋案件細節，導致川普陣營內部分歧加劇。川普則在公開場合怒批自己的支持者，並抨擊部分共和黨人「愚蠢」。

根據法新社報導，川普正面臨政治生涯中最嚴峻的支持基層裂痕。MAGA陣營長期相信「深層政府」（Deep State）為了避免自身受到牽連，故意隱瞞艾普斯坦案的「權貴名單」。這些支持者認為，川普政府未能履行揭露真相的承諾，甚至可能在保護涉案人士。

川普於白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時表示：「這全是一場大騙局，都是民主黨人搞的鬼。一些愚蠢的共和黨人落入圈套，結果反而幫民主黨做事。」他語氣強烈，似乎對質疑政府處理方式的聲音感到不滿。

此外，川普還在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文怒斥部分支持者：「我『過去』的支持者們完全相信這些『鬼話』」、「隨他們去吧，讓這些軟弱的人去替民主黨效力吧...我不再需要他們的支持。」此言論更加深了外界對川普陣營內部不和的猜測。

艾普斯坦曾因媒介未成年人賣淫遭到聯邦起訴，並於2019年候審期間在獄中自殺身亡。川普等人早前曾承諾揭露案件背後的真相，包括傳聞中的「客戶名單」，但如今情勢似乎出現逆轉。今年新上任的司法部長邦迪（Pam Bondi）上週宣布，調查結果顯示艾普斯坦確實是自殺身亡，而「客戶名單」並不存在。邦迪同時表示，不會再公布更多調查細節，消息一出立刻引發MAGA支持者譁然。