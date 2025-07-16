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男人間蒸發95年！法官認定「超現實」　80年前台灣光復當天已死

▲▼老翁、老人、阿公、獨居。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化一名男子失蹤95年，法院裁定宣告民國34年台灣光復節當天死亡。（圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

財政部國有財產署中區分署向法院聲請一件死亡宣告，許男自日據時期失蹤至今已95年，這起案件因涉及日據時期戶籍資料、早期法律適用等複雜問題，經過多年調查與公示催告程序後，日前彰化地方法院終於做出裁定，宣告許男於1945年10月25日中午12時死亡。

法院裁定指出，許姓男子的爸爸於大正15年（1926年）4月10日去世後，由許男繼承成為戶主。但日據時期戶籍資料顯示，與許有關的最後一筆紀錄是在昭和5年（1930年）7月14日，從此音訊全無。許男的父母早已過世，且沒有配偶、子女，經查證也無任何生存紀錄，財政部國有財產署中區分署被法院選任為許訓的財產管理人後，依法向法院聲請宣告死亡，以便後續處理相關財產事務。

由於此起案件依據修正前的《民法》第8條規定，失蹤滿10年即可聲請死亡宣告。但問題在於，許男失蹤時台灣仍屬日治時期，而《民法》是在民國34年10月25日臺灣光復後才適用。

因此，法院依《民法總則施行法》第3條規定，認定許男自1930年失蹤，至1940年已滿10年，但因當時台灣尚未適用我國《民法》，故依法推定其死亡時間為民國1945年10月25日中午12時，也就是《民法》正式在台灣施行的時刻。

法院依《家事事件法》進行公示催告，將公告刊登於司法院網站、彰化地院公告欄，並請員林市公所協助張貼，呼籲民眾知悉該名許男下落者陳報。但直到期限屆滿，仍無人提供任何資訊，法院因此依法做出死亡宣告。

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