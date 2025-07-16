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1天抽3管血「連14天」！蘇一峰曝「等同抽掉全身15%」：絕對是傷害

台師大女足隊學生長期遭教練強迫抽血。（圖／翻攝自「師大抽血換學分案」吹哨者簡同學Threads）

▲台師大女足隊學生長期遭教練強迫抽血。（圖／翻攝自「師大抽血換學分案」吹哨者簡同學Threads）

圖文／CTWANT

國立師範大學女足隊教練周台英，去年遭爆強迫隊員配合研究抽血，並以學分作為要脅，但校方卻未積極處理，引起各界輿論撻伐。對此，胸腔科醫師蘇一峰斥責，正常人不會去連續抽血，估算約抽了全身15%的血，此舉一定會對身體造成損傷。

回顧此案，立委陳培瑜去年底踢爆，台師大女足的教練周台英要求學生成為實驗對象，需要連續14天抽血、有時一天得抽3次，每次5至10cc不等，時間自上午5時到晚上9時，還需要每天體能訓練，若選手不配合，便會以「扣4年32學分」、退學等手段威脅，補貼費用還被以「球隊經費」名目回收。不僅如此，受害學生更指控，抽血人員是學長而非專業人員，還有不知是哪請來的阿姨，抽血時手還會抖，幾天下來兩手都是洞。

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對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，這些學生們每天被抽3次血，一次如果是10幾cc，連續抽14天，大概抽了450cc的血，「一個50公斤成年女性，全身的總血量大概3000cc，總和大概抽了全身15%的血，這樣絕對是一種傷害了！違法人體試驗倫理法，沒有合格醫療人員抽血也違法醫療法了。」

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