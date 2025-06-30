中興員工消費合作社年度送暖　贈弱勢團體百萬兌換券和商品

▲中興員工消費合作社致贈弱勢團體公益金。（圖／中興員工消費合作社提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中興員工消費合作社為把愛心及善念送到更多社會需要幫助的角落，延續往例辦理「114年度致贈公益補助金活動」，共致贈逾100萬元兌領券與2萬元商品，以關懷弱勢團體、回饋地方，希望善盡社會責任、帶來更多正面影響。

該社理事主席李信融25日在總經理簡滄茂、秘書林伶君、理事顧士洋、課長林婉雰陪同下，親自前往南投市營南社區發展協會、南投縣至善文化關懷協會，致贈每個團體2至10萬元公益金，以實際行動支持社會公益服務活動。

李信融表示，中興員工消費合作社原為臺灣省政府秘書處於民國60年成立之「臺灣省政府員工消費合作社」，民國88年精省後改制為「有限責任行政院各部會中興地區機關暨台灣省政府聯合員工消費合作社」，簡稱「中興員工消費合作社」；該社一直秉持「取之社會，用之於社會」理念，每年均舉辦致贈公益金的活動，讓弱勢團體獲得些許幫助。

該社指出，114年度接受公益補助金對象有南投縣樂活農業發展協會、南投縣南投市內轆社區發展協會、南投縣南投市鳳鳴社區發展協會、南投市大埤社區關懷據點、南投縣友傑照顧關懷協會、南投縣南投市光榮社區發展協會、創世社會福利基金會草屯創世清寒植物人安養院、玉德慈善會、南投縣南投市營南社區發展協會、南投縣南投市永興社區發展協會、南投縣信義鄉達瑪巒原住民重生協會、台灣兒童暨家庭扶助基金會南投分事務所、南投縣基督教青年會、南投縣汽車保養商業同業公會、南投縣安心文教慈善會、南投縣南投市內新社區發展協、南投縣至善文化關懷協會、內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心、南投縣南投市大內興社區發展協會、南投縣中興生活永續發展協會、南投縣追遠堂功德會、南投縣地方產業群聚發展協會。

受贈協會、團體均表示感謝中興員工消費合作社的善心義舉，也致贈感謝狀；該社表示，希望藉由每次活動發揮拋磚引玉效果，呼籲社會大眾多多關心周遭最需要關心幫助的人、更多民間善心人士能投入更多公益活動。