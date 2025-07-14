詭繞三峽10分鐘釀絕命終結站　檢警追查卻隨余文正蓋棺無解

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區5月19日下午，78歲老翁余文正駕駛小客車，原本應左轉2分鐘即可返家，卻在停等紅燈後，先擦撞分隔島再倒車撞後車，隨後竟直直往前暴衝，在完全無刹車的情況下，高速撞擊國成街與國光街口的15位家長及學生，釀3死12傷的悲劇。經調查，老翁在肇事前「在三峽市區繞行約20分鐘」，期間包含「到公園搬盆栽10分鐘」，若未繞行就可避開學童下課時間，至於余翁為何詭異繞行？由於他也在肇事後傷重不治，這個謎團恐將封棺無解。

▼新北地檢署公布余姓老翁肇事路線圖 。（圖／記者陳以昇翻攝，點圖可放大）

據調查，余姓老翁在事發前約下午1時許向妻子表示要從苗栗老家返回三峽住家。然而，他大約開了50分鐘抵達關西休息站，停留約30分鐘並購買了2碗粉圓冰。隨後，他下三峽交流道後並未直接返家，反而在三峽市區繞行了約20分鐘。途中，下午3時50分還將車輛違停在台北大學圍牆邊的龍恩公園旁，下車將車內盆栽搬進公園，停留約10分鐘，之後才再次開車上路，直到學成路與國慶路口，下午4時3分發生了第一起碰撞事故。

▲余男撞上中央分隔島後停下。（圖／民眾提供）

根據檢警調查，余姓老翁當時在學成路左轉車道停等紅燈，綠燈亮起後，他的車輛卻先擦撞到路口的中央分隔島，接著倒車卻撞到後方的車輛，隨後即筆直地朝國成街猛衝，且全程未見任何刹車反應車輛直接高速衝撞正在國成街與國光街路口撞上15名家長及學生，瞬間造成這起重大事故，釀成3人死亡、12人輕重傷悲劇。

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事故，從老翁在關西休息站的30分鐘停留，到下交流道後在市區的20分鐘繞行，其中包括在公園停留的10分鐘，假使他直接到公園搬盆栽，少了繞行市區的10分鐘，就不會在路口發生倒車事故，即便發生事故後心虛直衝往北大國小，當時學童也還未到下課時間，這起車禍就能避免，或是能減少傷亡，而10分鐘的時間差也釀成這場難以彌補的悲劇。

新北地檢署今（14日）公布調查結果及行車路線圖，依偵查所得證據，認被告所駕駛之車輛機械無異常，油門及煞車亦無遭腳踏墊或外物妨礙致無法安全駕駛之情形，又被告並無服用酒類、毒品或其他相類之物，致不能安全駕駛之情況，其罹患之病症及生理變化不足以影響被告之意識，案發時意識仍屬清楚，案發前之行車路線正常，並未與他人發生行車糾紛，身心狀況亦屬正常，且具有駕駛該車輛之能力無虞。

綜觀調查資料，被告長年對週遭環境熟悉，也知附近中、小學生下課時間，竟仍以超過 100 公里之時速高速行駛，甚於發生第一次衝撞後，仍未見有任何煞車跡象，足見被告卻存有若真發生人命死傷，亦不以為意之心態甚明，故足認定被告於案發期間，已萌生對於其危險駕駛行為造成傷亡之結果有預見之認知，卻放任其發生之殺人不確定故意，最終造成本案 3 死 12 傷之憾事。惟因被告死亡，檢察官依法為不起訴之處分。