老公不在家！「每月爽快匯50萬」妻崩潰　全場看傻：打趴多少人了

▲原PO怨嘆，受不了偽單親的生活了。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名人妻抱怨，老公因職業關係長年不在家，雖然每月固定匯款30至50萬元到帳戶，讓她和孩子過著經濟無虞的日子，卻也漸漸發現這段關係只剩下金錢支援，夫妻情感早已淡如水。即便老公放假回家，也總是被工作糾纏，讓她忍不住崩潰直言，「我快受不了這種婚姻了！」

一名女網友在臉書《靠北婚姻》吐露婚姻心聲，老公因工作長期不在家，但每月一定會準時匯款30至50萬生活費給原PO，她與老公的相處時間少之又少，一家四口難得團聚，往往還沒聊上幾句，老公手機又響個不停，永遠有處理不完的業務、接不完的客戶與員工電話。

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雖然老公每月匯錢不手軟，原PO仍選擇外出工作，擔任約聘公務員，日子按部就班地過。她坦言，希望能與老公在生活中有真實的連結，然而現實卻是殘酷的，即便孩子偶爾交由長輩照顧，她試圖創造兩人世界，老公仍無法專注於相處時光，而且工作也充滿各種負能量。

面對老公24小時忙於自己的事業版圖，卻疏忽家中大小事，以及冷落原PO的身心靈，讓她崩潰坦言，「我已經快受不了這種婚姻了！」

文章曝光後，大票網友反而羨慕不已，「很棒啊～可以不用一直看到老公，還有錢花...羨慕」、「人生勝利組了，有錢又不用伺候老公跟公婆，真令人太羨慕了啦！趕快帶著孩子暑假出國環遊世界了呀」、「別說30萬，有些人連3萬都沒有」、「希望老公趕快安穩退休陪妳」、「妳的生活是讓很多人都碰不到的」、「我覺得是炫耀文」、「每月30至50萬...已經不知道打趴多少人了」、「錢有到位就好了，在台灣應該沒幾個男人給老婆家用那麼多錢」。