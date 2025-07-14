高雄電池工廠大火15人傷！陳其邁急衝現場　疑竄毒煙監測結果曝

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區長春街18號的三元能源科技公司，14日清晨發生工廠火警，火勢猛烈，大量濃煙竄出，共14男1女送醫。高雄市長陳其邁稍早到場坐鎮了解狀況，環保局也派員緊急監測空品狀況，除總懸浮微粒較高外，未測出有毒氣體，未波及毒化物，但火警造成空汙，將依法開罰10萬至500萬元。

▲▼三元能源科技公司今晨大火。（圖／記者吳世龍攝）



初步了解，現場為1棟4層樓工廠，起火點位於1樓，消防人員抵達時，工廠外觀已可見大量濃煙不斷冒出。經初步清查，現場共有12名員工逃生過程中擦傷，所幸皆意識清楚，已送醫觀察。

另有3名消防人員在搶救過程中身體不適，也均意識清楚，後送醫治療。高雄小港機場表示，火警造成的濃煙，未影響飛機起降。

▲高雄電池工廠大火。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今早緊急取消原訂行程，約7時50分左右緊急趕往火警現場坐鎮了解情況。高雄市環保局獲報後，派出空污小組於事故點周界進行偵測，五用氣體偵測器N.D.，FID：未檢出，TSP：0.041mg/m3，氫氟酸檢知管未檢出，FTIR未測得異常圖譜，除總懸浮微粒較高外，未測出有毒氣體，未波及毒化物。

目前風向為東北風，火點下風處感測器隨即出現高值情形，高值濃度介於16.5～67μg/m3分鐘值，影響範圍擴及約6公里。環保局表示，經查該公司營運後未違反空污操作相關規定，但管理不當引發火警，違反空污法32條規定，裁處10萬～500萬元罰鍰。

另外，環保局稍早發出火警空品提醒，由於目前風向為偏東北風，導引污染物往西南傳遞 ，消防隊已至現場控制火勢，下風處留意可能受異味影響，預估小港區空氣品質受影響區域。

▲陳其邁取消原訂行程，緊急到場了解電池工廠火警狀況。（圖／記吳世龍翻攝）

環保局提醒市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩，後續將持續追蹤最新空氣品質狀況。至於詳細起火原因與損失仍有待進一步調查。

據了解，三元能源科技高雄鋰電池廠，是全台首座超級電池工廠，為台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司所擁有，生產的鎳三元電池具高階、高容量、高充放電功率，年產能達到1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動車所需的長程電池量。