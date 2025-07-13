圖卡最清楚！花蓮推新住民「溝通友善圖卡」涵蓋常見洽公需求

▲友善圖卡內容分為三大類及三個主要移民較為多族群，涵蓋最常見的洽公需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉內新住民人口逐年增加，涵蓋越南、泰國與印尼籍等重要族群，無論是婚姻移入或來台工作，皆為鄉內重要的一環。為因應不同語言所帶來的溝通挑戰，提升洽公效率與服務品質，光復戶所特別推出實用之新住民輔助溝通友善圖卡，以「多語言、多交流、多友善」為原則，落實溫暖、溝通無礙的服務友善環境。

推出的友善圖卡內容分為三大類及三個主要移民較為多族群，涵蓋最常見的洽公需求，例如：請領戶籍謄本(個人部分戶籍謄本、全部戶籍謄本）；辦理出生登記時，應備證件；申辦歸化國籍時，外國籍人士與國人結婚申請歸化中華民國籍暨戶籍登記流程表等語文。

便民工具則採簡單圖卡式設計，以圖像為主軸，輔以中、越、泰、印尼四語說明，讓新住民在語言不通的情況下，也能透過簡單指認方式，明確表達洽辦項目。將圖卡製成一式兩份，一份懸掛於櫃檯外側隔板供民眾主動指認使用，一份則備於櫃檯後方作為同仁協助溝通輔具，實現「以同理心為核心、以尊重文化為基礎」的友愛溫度服務理念。 此舉，不僅有效化解語言隔閡所造成的溝通困境，同時建立彼此尊重與理解的友善氛圍。

花蓮縣政府民政處表示，透過這套圖示設計，協助民眾與櫃檯必要時使用輔助溝通，不僅讓新住民感受第一線同仁服務溫暖，更能提升其洽公精準度、貼心便民與參與感最佳表現，持續傾聽多元聲音，擴展友善作法，打造真正具「溝通無礙、共融有愛」的洽公環境，利用多元語言圖文並茂， 打造共融美好社會。

花蓮縣政府未來將繼續致力於提供高效、更完備的服務措施，以改善社群的生活品質，也鼓勵所有新住民朋友多多利用這些便民措施。

