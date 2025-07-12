台美關稅持續推進！　鄭麗君：雙方盼8月1日期限前完成協議

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普近期陸續公布各國的對等關稅稅率，現階段仍未公布台灣的稅率；川普也指出，尚未公布的國家都會課徵關稅，約在15%到20%左右。行政院今（12日）晚間發布新聞稿，副院長鄭麗君指出，台美談判仍在持續進行中，並已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議。

行政院經貿談判辦公室指出，由行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，於美東時間7月8日在華府與美方談判團隊就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤。

行政院台美經貿工作小組表示，本輪談判，雙方針對多項關鍵議題凝聚共識，並對談判後續發展交換意見，雙方也都肯認談判的持續推進，並已初步約定下一輪實體磋商的時程。工作小組表示，我方談判團隊於華府期間，也再度與美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick進行整體溝通。

針對美國政府於美東時間7月7日起開始通知各貿易夥伴，若雙方未能在8月1日完成協議，將開始課徵之對等關稅稅率。鄭麗君指出，綜整各國目前收到美方關稅信的情況，是美方通知8月1日前雙方若未能另行達成協議將適用的稅率，而其中許多國家收到信仍持續談判。

「因此，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成後的結果。」鄭麗君說明，台美談判仍在持續進行中，並且已經初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議，屆時將會有最終結果。

鄭麗君表示，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經3次實體、6次線上磋商及溝通，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判，當雙方達成協議的共識，可望會決定出一個稅率」。

鄭麗君說，針對台美之間的貿易逆差，我方已盡力向美方說明此逆差來自雙方產業的高度互補；在談判中，面對美方期待，我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。