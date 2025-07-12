熱浪襲擊歐洲「氣溫創歷史新高」！　當地人不開冷氣原因曝

圖文／CTWANT

2025年夏季，歐洲多國再度遭逢極端高溫襲擊，氣溫飆升至歷史新高，引發大規模生活與基礎設施混亂。根據《南方週末》報導，西班牙西部城市韋爾瓦（Huelva）與鄰近的葡萄牙局部地區，6月最高氣溫達到46°C；歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）指出，2025年6月恐成為歐洲史上最熱的6月之一。法國、義大利、西班牙等地紛紛發出紅色高溫警戒，巴黎地區已有超過1800所學校停課，公共交通、鐵路系統與醫療單位也出現癱瘓與負荷超載現象。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在西班牙出席聯合國發展籌資會議期間，公開指出「極端高溫已成新常態」，並呼籲各國正視地球暖化問題。他強調「沒有任何國家能置身事外」，呼應當前歐洲整體正面臨的氣候災難。

儘管氣溫不斷攀升，歐洲家庭卻難以用冷氣應對酷暑。目前歐洲空調普及率偏低，多數國家僅在5%至20%之間，英國僅5%、德國更低至3%，即便是南歐的義大利與西班牙，也僅約40%。反觀美國家庭空調普及率高達90%，中國也有約60%。

歐洲空調稀缺的主因不僅與歷史氣候與文化習慣有關，更與建築法規、安裝流程與成本密切相關。以法國與德國為例，多數建築需通過繁複的申請與批准程序，包含共有人會議表決、市政廳規劃審查等。特別是歷史建築區與老舊住宅，為維持外觀整體性，對於外機安裝限制極嚴。租屋者若欲安裝，往往須取得房東與鄰居的聯名書面同意，流程動輒需耗時數週甚至數月。

成本方面也讓多數家庭望而卻步。以法國與德國為例，空調設備售價從數百歐元到上千歐元不等，而安裝費用甚至可能超過設備本身，總支出高達7000歐元（約新台幣24萬元）。

更糟的是，能源價格自2022年俄烏戰爭爆發以來居高不下，即使稍有回落，電費仍令中低收入家庭吃不消。在德國，每月開冷氣電費約需112.32歐元，占平均稅後月薪的4%；在義大利，夏季電費甚至可能占家庭收入的5%。

此外，歐洲長年以來積極推動節能減碳政策，政府與輿論普遍認為空調為高耗能且不環保的產品。歐盟設定於2050年達成「碳中和」，各國多以法律規定公共空間空調溫度不得低於27°C。在此環境下，空調不僅成為社會觀感中的「奢侈品」，也象徵著對環境的不負責任，這使得許多民眾即便忍受高溫，也不願裝設冷氣。

面對熱浪常態化的未來挑戰，電網基礎建設能力也正受到考驗。《科學報告》期刊於2023年曾預測，到2050年歐洲整體空調普及率將從19%上升至41%，而南歐國家甚至可能達到70%。這將導致夏季用電高峰增幅達30%，歐洲電網需要承受額外34兆瓦時（TWh）的電力需求。歐洲目前的電力設計長期偏重冬季供暖，夏季空調突增的需求恐造成供應不足。火力發電在高溫下亦可能面臨冷卻水短缺問題，進一步拖累發電效率。

歐洲電網現存老化問題嚴重，約40%的配電網已使用逾40年，若要全面升級並符合高溫與用電高峰的雙重挑戰，預估仍需10至15年的長期投資與技術改造。專家指出，不僅資金缺乏，部分國家技術人員與工匠短缺，導致項目審批與工程進度緩慢，難以快速應對短期內的熱浪衝擊。

能源方面，歐洲自2022年俄羅斯與烏克蘭衝突爆發後，啟動能源轉型戰略。自2023年起，歐盟大幅減少對俄羅斯天然氣依賴，轉向美國與挪威等國進口LNG，並積極推動風力與太陽能等再生能源專案。至2024年初，歐洲天然氣基準價已降至22.9歐元／兆瓦時，創近四年新低。俄羅斯供應占比大幅下滑至西方供應國總和的七分之一，能源「去俄化」已成顯著趨勢。

然而專家強調，歐洲能源結構轉型仍處過渡期，儲能技術、基礎設施與可再生能源建設進度，尚無法完全填補需求缺口。預期在未來三至五年內，歐洲仍將面臨能源壓力、電網負荷與極端氣候的三重挑戰，如何在節能與民生之間取得平衡，仍是一場艱難的政治與技術考驗。

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