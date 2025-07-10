5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

▲小孩賴床被媽媽狠揍屁股淤青。（示意圖／Photo by Zahra Amiri on Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名5歲男童因不想起床上幼兒園，先是耍賴黏外公，後來媽媽也來叫，他竟當場暴怒耍脾氣，媽媽一再勸不動，理智線斷掉，先用棍子打兒子屁股，見他邊哭邊刷牙還繼續「盧小小」，又抄起衣架再打一次，打到男童屁股瘀青，最後才把人送去上學，已離婚的父親見到孩子屁股上一塊2×3公分的瘀傷，心疼得要命，追問後得知遭媽媽體罰，氣得直奔警局提告前妻傷害罪，但法官認為這是父母教養子女的懲戒權，判媽媽無罪。

判決指出，去年5月2日上午8點，何姓男童一直賴床叫不醒，媽媽眼見上幼兒園會遲到，趕緊喚醒兒子，但何姓男童很黏外公，睡覺前特意交代要外公叫醒他，當然醒來發現叫他起床的人是媽媽而不是外公，便開始生氣不願去刷牙。

媽媽看到兒子在那邊「盧小小」，氣得拿棍子打他屁股，小朋友去刷牙時仍在鬧脾氣，媽媽見狀再拿衣架打他，好不容易拖了半小時才完成出門準備，何姓男童又在盧要外公送他上學，媽媽雖然火氣又上來，但這次有忍住沒動手。

事後，離婚的前夫看到兒子屁股有2*3公分的瘀青，經追問後得知孩子挨揍，前夫心疼，怒告前妻傷害罪；高雄地方法院審理時，媽媽坦承動手揍小孩，但辯稱當天因幼兒園上學來不及了，小孩又講不聽，才拿棍子打他，認為自己對小孩有教導權，不算犯罪。

法官認為，依現行民法規定，仍承認父母對子女得於必要範圍內行使懲戒權，如在懲戒的必要範圍內造成傷害，依刑法第21條第1項規定，當屬阻卻違法事由而不罰。

法官指出，體罰不是教養子女的妥適手段，未成年子女的成長過程，有賴身為成年人的父母的正向引導與陪伴，媽媽經此案後，應思考改善自己的教養策略，學習親子溝通之正向技巧，因此判媽媽無罪，可上訴。