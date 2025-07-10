　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

▲▼小孩哭泣，小孩哭，哭鬧，大哭。（圖／Photo by Zahra Amiri on Unsplash）

▲小孩賴床被媽媽狠揍屁股淤青。（示意圖／Photo by Zahra Amiri on Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名5歲男童因不想起床上幼兒園，先是耍賴黏外公，後來媽媽也來叫，他竟當場暴怒耍脾氣，媽媽一再勸不動，理智線斷掉，先用棍子打兒子屁股，見他邊哭邊刷牙還繼續「盧小小」，又抄起衣架再打一次，打到男童屁股瘀青，最後才把人送去上學，已離婚的父親見到孩子屁股上一塊2×3公分的瘀傷，心疼得要命，追問後得知遭媽媽體罰，氣得直奔警局提告前妻傷害罪，但法官認為這是父母教養子女的懲戒權，判媽媽無罪。

判決指出，去年5月2日上午8點，何姓男童一直賴床叫不醒，媽媽眼見上幼兒園會遲到，趕緊喚醒兒子，但何姓男童很黏外公，睡覺前特意交代要外公叫醒他，當然醒來發現叫他起床的人是媽媽而不是外公，便開始生氣不願去刷牙。

媽媽看到兒子在那邊「盧小小」，氣得拿棍子打他屁股，小朋友去刷牙時仍在鬧脾氣，媽媽見狀再拿衣架打他，好不容易拖了半小時才完成出門準備，何姓男童又在盧要外公送他上學，媽媽雖然火氣又上來，但這次有忍住沒動手。

事後，離婚的前夫看到兒子屁股有2*3公分的瘀青，經追問後得知孩子挨揍，前夫心疼，怒告前妻傷害罪；高雄地方法院審理時，媽媽坦承動手揍小孩，但辯稱當天因幼兒園上學來不及了，小孩又講不聽，才拿棍子打他，認為自己對小孩有教導權，不算犯罪。

法官認為，依現行民法規定，仍承認父母對子女得於必要範圍內行使懲戒權，如在懲戒的必要範圍內造成傷害，依刑法第21條第1項規定，當屬阻卻違法事由而不罰。

法官指出，體罰不是教養子女的妥適手段，未成年子女的成長過程，有賴身為成年人的父母的正向引導與陪伴，媽媽經此案後，應思考改善自己的教養策略，學習親子溝通之正向技巧，因此判媽媽無罪，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰一合夥2友性侵1女　遭判3年6個月當庭收押！
「刑案加油費」幫妻小慶生　台中2線2所長慘了
蔡阿嘎老婆賣防水鞋「遭影射害孩性早熟」　鄭重發聲明
快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%
女大生被壓床性侵　淫男威脅：妳要多人還是一個人
快訊／豪雨狂炸！高雄田寮淹到腿　3橋緊急封閉
苦吞25％關稅　日商界大老點「1失誤」讓川普覺遭背叛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「刑案加油費」幫妻小慶生爽玩台東　台中2線2貪污所長6罪起訴

法務部陪被害人走一段！研討會聚焦兒虐即時守護與制度轉型

快訊／台中五口命案當舖老闆到案作證　是否「改列被告」成焦點

丹娜絲肆虐台南麻豆！巡守隊馳援「柚」心挺　宋俊明：為家鄉盡力

快訊／豪雨狂炸！高雄田寮積水60cm淹到腿　3橋緊急封閉管制

沒下大雨收費停車場還在淹！　台中市府：排水孔不正常冒水

超慘空拍畫面曝！丹娜絲催毀嘉義魚電共生　在地驚恐光電板釀毒水

小貨車國3遇大雨！視線不佳打水漂　連撞內外護欄受傷送醫

把孩子當拖把蓋布袋！高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

16歲少年打死人伴屍一夜！6煞被逮動機曝光　竟是爭風吃醋奪命

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

「刑案加油費」幫妻小慶生爽玩台東　台中2線2貪污所長6罪起訴

法務部陪被害人走一段！研討會聚焦兒虐即時守護與制度轉型

快訊／台中五口命案當舖老闆到案作證　是否「改列被告」成焦點

丹娜絲肆虐台南麻豆！巡守隊馳援「柚」心挺　宋俊明：為家鄉盡力

快訊／豪雨狂炸！高雄田寮積水60cm淹到腿　3橋緊急封閉管制

沒下大雨收費停車場還在淹！　台中市府：排水孔不正常冒水

超慘空拍畫面曝！丹娜絲催毀嘉義魚電共生　在地驚恐光電板釀毒水

小貨車國3遇大雨！視線不佳打水漂　連撞內外護欄受傷送醫

把孩子當拖把蓋布袋！高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

16歲少年打死人伴屍一夜！6煞被逮動機曝光　竟是爭風吃醋奪命

39歲、月入8萬！他不菸不酒卻找嘸真愛　全場嘆：這2點是致命傷

東部外海出現「弧形對流線」　鄭明典：兩側易有龍捲風

加熱菸審查2年半沒結果！4業者退出申請　國健署：資料準備不足

AI開刀時代來臨！機器人首度「自主執行」膽囊手術　準確率100%

前NCT泰一涉性侵「合夥2友硬上1女」　一審判3年6個月當庭收押

Switch 2意外「釘穿螢幕」反變超夯拍賣品　售價飆破300萬台幣

台南做工行善團雨中搶修　颱風後守住弱勢家庭的安身角落

洋基菜鳥右投初登板5.1局奪7K　布恩承諾：明星賽後再次先發

住家除濕機故障釀火警！住戶及時逃出　消防局提醒5注意事項

蔡其昌抵美鎖定混血好手　卡仔炸裂、龍仔雙安迎接中華隊召喚！

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

社會熱門新聞

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

即／嘉義某國中棒球隊國道翻覆　8人送醫

高雄幼兒園涉虐　女童：媽媽妳會保護我嗎

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

仙塔律師「事務所招牌」被移除　買不下整層律師樓了

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

氣爆瞬間曝光！桃園餐廳「炸出火球」22歲男雙腿血

更多熱門

相關新聞

16歲兒當詐騙車手！法院判父要連帶賠1千萬

16歲兒當詐騙車手！法院判父要連帶賠1千萬

高雄一名王姓經理上網看到股票投資廣告，連絡後對方聲稱「代為投資、穩賺不賠」，王男信以為真，準備1千萬現金，由詐團指派16歲黃姓少年到王男家收款。王男事後發現受騙，將黃姓少年和少年父親告上法院，黃姓少年雖辯稱錢早就被拿走，他連報酬都沒拿到。不過法官認為黃姓少年的說詞，不影響他必須賠償的責任，判黃姓少年和黃父需連帶賠償1千萬元。

肚子痛找廁所超速　車牌遭吊扣抗罰失敗

肚子痛找廁所超速　車牌遭吊扣抗罰失敗

不滿被分手「開槍打女友」法官憂他輕生繼續羈押

不滿被分手「開槍打女友」法官憂他輕生繼續羈押

親人失蹤害他無法繼承土地　法官揭驚人真相

親人失蹤害他無法繼承土地　法官揭驚人真相

BMW猛撞迴轉兄弟車　他飆160只獲賠30%

BMW猛撞迴轉兄弟車　他飆160只獲賠30%

關鍵字：

5歲兒賴床上學揍屁股瘀青法院免罰

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

台灣首款油電動力125機車開賣

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面