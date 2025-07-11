肯德基「冰心蛋撻風味冰淇淋」升級回歸　限量Care Bears包裝超Q

▲肯德基聯名Care Bears。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基驚喜聯名全球知名卡通IP「Care Bears」，不僅把去年掀起搶購潮的「冰心蛋撻風味冰淇淋」升級再回歸，更推出6款超可愛Care Bears限量聯名包裝，即日起正式開賣，7月15日起還可享「買4送1」優惠。

▲肯德基冰心蛋撻風味冰淇淋升級回歸。

▲冰心蛋撻風味冰淇淋包裝上有超可愛Care Bears表情包。

肯德基去年把原味蛋撻變身推出首顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，引發搶購熱潮，今年特意升級成酥香蛋撻，以原味蛋撻濃郁奶蛋內餡風味的冰淇淋為基底，上層撒上可口焦糖脆片，再搭配香脆餅乾外殼，整體更添香氣及口感層次，這次更找來Care Bears聯名換上全新限定包裝共6款，每隻小熊搭配不同表情包，可愛到不行，聯名包裝數量有限，售完為止。

「冰心蛋撻風味冰淇淋」單顆售價59元，另外提供組合及加點售價56元起。為歡慶全新聯名開跑，7月15日起凡購買4顆冰心蛋撻風味冰淇淋即送經典原味蛋撻1顆；即日起凡於門市自助點餐機輸入優惠碼「50431」，則可以95元優惠價享用「冰心蛋撻風味冰淇淋嚐鮮券」，內含原味蛋撻1顆+冰心蛋撻風味冰淇淋1顆。

▲拉亞漢堡薄荷巧克力系列。（圖／記者蕭筠攝）

搶搭薄荷巧克力熱潮，連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」近日則推出全新「薄荷巧克力系列」一共推出3款新品，其中「薄荷巧克力乳酪貝果」帶有嚼勁的貝果抹上薄荷巧克力、乳酪雙餡，薄荷香結合濃醇奶香，口感甜而不膩，售價69元；「薄荷巧克力可頌」則是在酥脆可頌中夾入薄荷巧克力醬，薄荷香氣更加濃郁，售價55元。

「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」把經典炸雞堡重磅升級，選用鮮嫩多汁的炸雞加入特製薄荷巧克力醬、芝麻葉，口感鹹香中帶涼感，售價105元。限時販售至8月6日。