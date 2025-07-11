快訊／法務部圈選23名二審檢察官名單曝！江貞諭辦京華城案獲升任

▲法務部今（11）日公布一審檢察官輪調二審檢察官（即所謂三專生）圈選名單。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部今（11）日公布一審檢察官輪調二審檢察官（即所謂「三專生」）的圈選名單，共有23人自一審體系脫穎而出、調升至高檢署體系。其中最受矚目的，莫過於北檢「天下第一組」偵辦京華城案的帶隊主任檢察官江貞諭，成功入列。此次名單中，亦包含多位資歷深厚的現任襄閱主任檢察官，包括蔡宗聖、林宏昌、江祐丞，以及現任警政署政風室主任陳淑雲。

這次圈選名單可謂戰力堅強，其中共有3位現任襄閱主任檢察官入列，包括臺南地檢署蔡宗聖、臺中地檢署林宏昌、新北地檢署江祐丞，皆為檢察系統中具備領導與案件整合經驗的核心幹部。此外，現任警政署政風室主任陳淑雲也獲圈選，從行政體系轉回檢察戰線。

江貞諭為司法官第42期，現任北檢「天下第一組」主任檢察官，長年處理政商重案與財經大案，過去曾辦理馬英九教唆洩密案、兆豐金土地交易案等，去年更主辦京華城，調查北市都市計畫變更爭議，其穩健辦案風格與強烈法感被檢界視為中堅派代表，這次獲圈選可說是實至名歸。