控遭檢方誤關6小時　台南男討國賠3萬元卻慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）控訴，今年1月間他因不實指控，遭台南地檢署檢察官「白白關了6個小時」，事後甚至有警員上門道歉並坦言有行政上的疏失，讓他感到十分氣憤，於是決定提告要求國家賠償3萬元。不過，台南地院法官認為，阿強在提告國賠之前，未先踐行國家賠償法第10條第1項規定的前置程序，程序不合法，最終裁定駁回。

▲阿強控訴檢方亂抓人，害他白白被關6個小時。（示意圖／VCG，與本案當事人無無關。）

阿強在判決書中主張，他因遭人誣告涉嫌妨害自由，檢方竟將他拘提長達6個小時；檢方說他收到傳票人卻未到，因此發布通緝，事後卻有2名警員跑來跟他道歉，說是行政上有疏忽，傳票沒有拿到他這邊，他才會遭到通緝。

阿強認為自己無緣無故遭到通緝，還白白被關了6個小時，實際上他根本什麼都沒做，因而決定對台南地檢署提告，要求國家賠償3萬元。

台南地檢署則表示，檢察官合法通知阿強未到，依法核發拘票，拘提也未到，這才發布通緝，整個過程應當沒有違誤；況且依據國家賠償法第10條規定，阿強也沒有依法先以書面向檢方請求協議賠償，所以此案起訴也不合法。

台南地院法官認為，阿強在本院審理期間坦承沒有先寄發書面要求檢方賠償，「我不清楚，因為我是小老百姓，我不懂法律」，可見他在提出本件國賠訴訟之前，確實沒有踐行國家賠償法第10條第1項規定的前置程序，程序難認合法。

至於阿強控訴檢方無故通緝、關押一事，法官表示，經查，阿強並未舉證證明檢察官「犯有職務上之罪經判決有罪確定」，而且他另外涉犯妨害名譽罪，確實被起訴，檢方參與刑案執行職務均是依法而為，並非無故抓人，最終認定阿強的主張無據，裁定駁回，全案仍可上訴。