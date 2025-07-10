快訊／台中五口命案當舖老闆到案作證　是否「改列被告」成焦點

▲台中五口命案由檢察官汪思翰（左）偵辦，據傳今日有傳訊當舖業者。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區五口命案今早檢警解剖死者遺體釐清死因，先前檢方傳喚「團購主」李女，已15萬交保、張姓美容師同學則限居，檢方持續向上追查，今日以證人身分傳訊某當舖業者，另有其他證人近日也陸續到案接受訊問，其中當舖業者是否會改列被告，也是案件焦點之一。

據研判，李女應該是本案最為關鍵人物，是主導本案重要「團購主」，讓王家一步一步掉進巨債陷阱，相比王家大姊的「美容院張同學」，李的角色吃重，張頂多只是牽線人，所以中檢才會對張女僅做出限制住居的強制處分。

李女不同，她居中引導王家代購黃金，讓王家母女先掉入賺取佣金的陷阱，又指示王家去多家當舖借貸、地下錢莊借高利貸，甚至把人帶去彰化要王家房子給抵押，慢慢蠶食王家所有資產，最後再出招恐嚇、威脅，「語出無奈，實在情勒」，以生命安全為由，讓王家陷入恐懼，從中牟利。

據傳，先前王家被李女帶去彰化找當舖業者，要把王家房屋抵押，但該當鋪業者有借款，還建議王家應該賣屋，上周六（5日）該名業者有到豐原警分局製作筆錄，後續則請回，詳細涉入情況仍未知。

據了解，中檢近日傳喚多名證人，今日疑似有一名「當舖業者」到案，複訊後是否改列被告？是否有其他強制處分？檢方仍在訊問中，結果待檢方適度對外公布說明。