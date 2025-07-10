快訊／7縣市豪大雨特報　3地「紫爆」等級

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署持續針對7縣市發布豪大雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（10）日台東縣（山區及大武鄉）、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，屏東縣地區有局部豪雨或大豪雨，台南市、高雄市、台東縣地區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，嘉義、綠島及澎湖地區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上

＊超大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、台東縣

＊大豪雨：屏東縣、恆春半島

＊豪雨：台南市、高雄市、蘭嶼綠島

＊大雨：嘉義市、嘉義縣、澎湖縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午3時32分也針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台南市 左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區

高雄市 鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、內門區

屏東縣 屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今天各地天氣仍不穩定，雲林以南及東南部地區降雨最劇烈，今天晚間至凌晨南部地區預估還有另一波水氣移入，明天太平洋高壓增強，南邊低壓帶北移，雨勢才會趨緩，但西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率。

氣象署提醒，今、明天適逢大潮期間，滿潮水位偏高，沿海可能有積淹水情形。另外，氣溫方面，各地高溫約27至31度，低溫25至27度。



資料來源：氣象署