獨／北市警7/7赴檢方申請搜索票　家暴男同時間街頭砍殺姊妹放血

▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

7日上午新北市土城明德路二段發生謝男（46歲、多次家暴前科）當街駕駛休旅車追撞騎機車雙載的張姓妻子及其胞妹，趁兩人受傷倒地之際，持生魚片刀猛刺兩人頭頸胸部多刀，張姓姊妹當街遭狠殺放血慘死；死者張女（姊姊）在北市東區知名「嘉仕美整形外科診所」擔任護理師，早在命案發生前2個多月，張女因遭丈夫謝男家暴，逐漸疏遠謝男，未料從5月起陸續遭謝男以傳簡訊、打電話甚至是到診所咆哮等方式威脅複合「不然會殺掉你」。

雖然張女早就曾因遭丈夫謝男施暴，陸續向住處轄區土城警方報案，警方依規定通報家防中心列管該案，但家暴保護令遲遲未核發，讓張女始終活在恐懼中，大安警方發現，張女早在今年6月初就曾利用上班休息時間打電話到轄區派出所求援，向警方詢問，「我曾經被家暴報案，但保護令怎麼還沒下來？你們能幫我嗎？」





警員耐心紀錄張女求助訊息後，立刻把相關求助訊息轉給家防中心及張女家暴案件的承辦家防官處理，但家暴保護令申請須依案件申請進度核發，期間謝男宛如一顆不定時炸彈，甚至抱著同歸於盡的心態，「我被掃地出門、你也別想好過」，甚至誆稱太太張女是個毒蟲，打投訴電話向某電視台做假投訴，指妻子過著吸毒淫亂的生活，但經媒體記者查證並非事實而不予理會。

謝男又拿昔日兩人的性愛影片作為恐嚇、騷擾妻子；大安警方證實，6月21日傍晚，謝男直接闖入妻子任職的整形外科診所，揚言要找妻子理論，頻繁透過IG傳死亡威脅訊息恐嚇張女，所幸在診所內人員言詞峻拒揚言報警處理下，謝男才悻悻然離去。

6月25日張女手機收到謝男IG帳號傳送一段不明錄音檔，張女一聽情緒崩潰，那是昔日兩人熱戀時謝男拍攝性愛影片的擷取片段，謝男恐嚇她「乖乖複合、不然精彩的性愛影片即將對外公開」。

張女情緒激動當場崩潰大哭，但也只能強忍淚水正常工作，返家照護兩名年幼女兒，但她企盼的家暴保護令仍未核發，張女每天看到謝男IG限動中張貼恐怖情人虐殺被害人的驚悚新聞，或者揚言殺害妻子的犯罪預告宣言，7月2日趁午休時段離開診所，赴轄區敦化南路派出所請警員協助，警方知悉上情後立刻受理案件，並針對張女遭遇認定謝男涉及恐嚇、妨害名譽、妨害性隱私及違反個資法、跟蹤騷擾防治法等5項罪名開案蒐證追查。

大安警方隨即增派警力到張女服務的醫美診所蒐證，並調閱監視器，調查蒐集謝男的犯罪事證，7日上午向新北地檢署申請搜索票，未料張女姊妹在同日上午就遭到殺害。

前總統蔡英文在2020年連任總統就職演說中強調「社會安全網的漏洞過去幾年補了起來」、「未來4年要把這張網做得更綿密，接住每一個需要幫助的人」，諷刺的是，張女直到被殺害前，都盼不到那個能接住她的人。

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